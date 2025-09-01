Paga 550 euros por el material escolar de sus hijos y arremete contra la vuelta al 'cole': "Tiene 3 años y nos han pedido 8 libros"

Fotomontaje de Maribel, madre con dos hijos, y una imagen de una mujer calculando el precio de los libros. ChatGPT

Maribel Padilla vive en Badajoz y tiene dos hijos pequeños en edad escolar. El arranque de septiembre trae consigo la inminente vuelta al 'cole', así que le toca sufragar el coste del material y de los libros que necesitan sus hijos, de tres y seis años de edad.

En una entrevista en el programa YAS Verano ha manifestado que su hijo menor aún está cursando Educación Infantil y que, aun así, el colegio le ha pedido "ocho libros, cuando no sabe ni leer ni escribir".

En el plató, la reacción ha sido de incredulidad: "Pero si con 3 años se hacen cosas con las manos", ha respondido la presentadora. La madre, por su parte, ha incidido en que le parece un precio "excesivo".

La cuesta de septiembre

En total, sumando los libros de la hija mayor de 6 años (417 euros) y los de su hijo de tres años (133 euros), el precio asciende a 550 euros, prácticamente la mitad del salario mínimo mensual bruto en España: 1.184 euros.

Aunque considera excesivo el número de libros que aparecen en el listado que le envía el colegio, reconoce que está bastante "contenta con el colegio y que, tanto en este como en muchos otros colegios, los maestros han elegido los libros porque piensan que es lo mejor para nuestros hijos".

Maribel en 'Yas Verano'.

Comenta que a su hija de 6 años, que va a comenzar primero de primaria, le "piden 12 libros y son más de 400 euros; un dinero la verdad", protesta Maribel, que tendrá que comprar un total de 20 libros.

Según el comparador financiero Banqmi, los libros, bolígrafos, cuadernos, uniformes y otros productos ascienden a un coste medio de 422,05 euros por familia en 2025, un 1,59% más que el año anterior. Así, Maribel, a pesar de que tiene hijos pequeños, ya supera el coste medio de las familias españolas.

En este sentido, le han preguntado si sus hijos van a un colegio público o concertado y si eso tiene algo que ver con que se haya disparado su factura para el curso 2025-2026. En efecto, ha confirmado que van a un colegio concertado, pero descarta esta hipótesis.

"Creo que eso no es importante porque el precio es similar en cualquier centro público. Creo que en este caso no es un dato relevante", sostiene la pacense.

¿Material más caro en los concertados?

Y destaca que "lo único que pagamos de más quizá es el uniforme, pero también me consta que ya hay muchos centros públicos que también tienen uniforme".

Esta primera semana de septiembre es la última de vacaciones para la mayoría de alumnos matriculados en los colegios e institutos en España. El próximo lunes 8 de septiembre se abren las aulas y muchos padres seguro que están haciendo cálculos para cuadrar el hachazo escolar en sus cuentas bancarias.