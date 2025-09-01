Un analista inmobiliario alerta a España por la situación de la vivienda: "Hasta 38 familias compiten por una casa"

El acceso a la vivienda es uno de los principales desafíos que debe afrontar la clase política en el inicio de curso. La oferta es baja y la demanda altísima, lo que ha provocado que el precio medio del alquiler en España ascienda a 1.150 euros al mes, récord histórico.

Además, se empiezan a replicar dinámicas ya experimentadas durante la burbuja inmobiliaria de 2008. En Madrid, Tenerife, Las Palmas, Málaga, Teruel, Valencia, Palma, Alicante, San Sebastián, A Coruña y Pontevedra el precio actual es mayor que durante la crisis, según datos de Fotocasa.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, en un reportaje realizado por Informativos Telecinco sobre la posibilidad de que se desencadene una nueva crisis de la vivienda, ha subrayado cómo la falta de oferta y el exceso de demanda están erosionando el mercado.

Falta de oferta de inmuebles

"Por cada vivienda que sale al mercado del alquiler hay de media en España hasta 38 familias compitiendo por entrar en esa vivienda", ha asegurado Iñareta.

Esta competición sin cuartel por hacerse con un alquiler es un reflejo de los datos actuales: un 13% de los españoles está demandando una casa para comprar y un 12% para alquilar, lo que supone que uno de cada cuatro españoles esté demandando vivienda activamente, según Fotocasa.

Una de las consecuencias inmediatas de la descompensación del mercado es que muchas personas buscan alternativas lejos de la ciudades para abaratar el precio, a pesar de que implique más tiempo de desplazamiento hacia su puesto de trabajo.

En la pieza de informativos, han contactado con una joven que se ha mudado a las afueras de Barcelona, a 65 kilómetros de su trabajo, después de haber estado viviendo toda su vida en la Ciudad Condal.

Joven que se ha mudado de Barcelona a Tordera por el precio de la vivienda.

"Después de estar toda la vida viviendo en Barcelona, nos surgió la oportunidad de comprar una casa a las afueras, en Tordera", narra. Y confiesa que en la ciudad estaban pagando "1.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados".

La situación de la vivienda es de especial gravedad entre los jóvenes. Los bajos salarios en sus primeros años de carrera y los precios de los inmuebles provocan que la edad de emancipación se extienda hasta más allá de los 30, según Eurostat.

De hecho, solo un 15% de los jóvenes que viven en casa de sus padres en estos momentos tienen esperanza de comprar una casa en los próximos cinco años, según el informe de Jóvenes y Vivienda en España.

Asimismo, el estudio elaborado por la red inmobiliaria Century 21 arroja que el 27% de los jóvenes de entre 20 y 40 años no se ha independizado aún.