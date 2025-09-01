Una analista inmobiliaria habla alto y claro sobre la vivienda: “Comprar resulta más ventajoso que alquilar”

Quien quiere comprar una vivienda está asistiendo a una constante subida del precio. Una situación que se agrava mes a mes. De ahí que, quien más, quien menos, se esté pensando en alquilar.

“El precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica, cercana al 20%”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Y añade: “Nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año, lo que está llevando a que en muchas ciudades los ciudadanos se enfrenten a precios más elevados que nunca”.

Las causas de la subida de la vivienda

Según los datos de Fotocasa, el precio de la vivienda de segunda mano en España ha subido un 0,8% en agosto respecto a julio, y un 17,7% en su variación interanual.

De esta manera, el precio medio de las viviendas ofertadas en agosto fue de 2.738 euros/m2, según el portal inmobiliario. Por tanto, una vivienda de 80 metros se sitúa en 219.020 euros, frente a los 131.707 de agosto de 2015.

Por lo tanto, y durante la última década, el aumento ha sido del 66,3%. O, dicho de otra manera, la misma vivienda cuesta 87.313 euros más.

“Este encarecimiento tan significativo en un periodo tan breve refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda”, afirma María Matos.

Y especifica que “la demanda, sólida y en crecimiento, se ve impulsada por factores sociales, demográficos y macroeconómicos, entre ellos unas condiciones hipotecarias cada vez más atractivas”.

Asimismo, la experta resalta que “en un contexto en el que comprar resulta más ventajoso que alquilar, la vivienda en venta concentra una fuerte presión compradora que la oferta, limitada por la capacidad productiva del sector de la construcción, no puede absorber”.

Los municipios donde más sube y baja

¿Qué nos depara el futuro? “Esta tendencia de intenso crecimiento de los precios se consolida ya durante siete meses consecutivos y continuará en el corto plazo”, afirma Matos.

Del total de municipios de España (651), en el 87% los precios han subido en el último año. Y en 9 de ellos lo ha hecho por encima del 50%: Dolores (103,1%), San Pedro del Pinatar (73,1%), Marín (68,7%), Moncofa (68,2%), Los Realejos (61,0%), La Alcaidesa (60,9%), Vera (58,0%), Santa Coloma de Farners (54,6%) y Los Alcázares (51,0%).

En el otro extremo de la balanza, las localidades con los mayores descensos interanuales son Cartaya (-45,4%) Fuensalida (-26,6%) y Villamartín (-21,0%).

Los municipios donde es más caro adquirir vivienda de segunda mano son Santa Eulària des Riu (8.677 euros/m2), Andratx (7.979 euros/m2), Eivissa (7.273 euros/m2), Sant Josep de sa Talaia (7.194 euros/m2), Campos (7.118 euros/m2) y San Sebastián (7.072 euros/m2).

Por otro lado, los municipios más económicos con precios inferiores a los 650 euros el metro cuadrado son Tobarra, con 627 euros/m2, y Torreperogil, con 631 euros/m2.