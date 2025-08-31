Un inversor estalla contra los que le acusan de especular con la vivienda: "He estado 25 años trabajando sin descanso"

Jon Goitia es un gestor de alojamientos turísticos con once viviendas en Madrid que aparece habitualmente en programas de televisión como voz defensora de los inversores inmobiliarios, tan denostados a raíz de la crisis de la vivienda que azota a España.

En un publicación en su cuenta de X, antes Twitter, ha estallado contra los usuarios que le tachan de especulador y de egoísta por monetizar las viviendas de las que es propietario. "Me he pasado 25 años trabajando sin descanso los fines de semana para leer ahora que tengo que redistribuir el fruto de tanto esfuerzo".

Este mensaje ha tenido lugar después de que unas horas antes publicase otro post en el que mostraba por qué los gestores inmobiliarios se decantan por arrendar sus bienes como Viviendas de Uso Turístico en vez de en alquiler residencial.

Goitia, arquitecto de profesión, ha adjuntado una foto en la que se aprecia una oferta de un apartamento turístico de 26 metros cuadrados que tiene un coste de 4.442,72 euros, con una comisión de 755,26 euros.

"Especialmente dedicado a los haters que me dicen que debería alquilar mis apartamentos en alquiler residencial porque el derecho a la vivienda y bla bla". Y lanza una pregunta retórica: "¿Cómo lo alquilaríais vosotros? ¿900 euros al mes en residencial o 3.700 euros por 27 noches como VUT?"

Especialmente dedicado a los haters que me dicen que debería alquilar mis apartamentos en alquiler residencial porque el derecho a la vivienda y bla, bla:

Apartamento de 26m²:

- 900€/mes en residencial.

- 3.700€/27 noches como VUT.

¿Cómo lo alquilariáis vosotros? pic.twitter.com/TmgZl4E4Ct — Jon Goitia de la Torre (@goitorre) August 25, 2025

La diferencia de precio y de, por lo tanto, ganancias para el propietario es mayúscula en función de si el alquiler figura como residencial o turístico. En consecuencia, una usuaria ha respondido sin morderse la lengua y mostrando su hartazgo por la crisis de los inmuebles.

"No creo que sea robar quitarle sus pisos a acaparadores que viven de crear condiciones de miseria en la gente por pura avaricia", ha reclamado Elaia, en alusión a la opción ilegal de quitarle los pisos a los propietarios que especulan con la vivienda.

¿Regular la vivienda?

Sin embargo, el debate no termina aquí, ya que Goitia ha respondido a este mensaje y ha compartido con sus más de 11.000 seguidores que recibe este tipo de acusaciones a pesar de que, según sus palabras, ha trabajado muy duro toda su vida para poder invertir en inmuebles.

"Por un lado me da la risa y, por otro lado, la pena de comprobar que esta gente se va a esforzar cero", ha sentenciado. Recientemente, tal y como confirmó en Espejo Público, ha comprado 12 pisos más -todavía en construcción- que están vinculados al circuito de Fórmula 1 en la zona del recinto del Ifema.