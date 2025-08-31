Un inversor arremete contra la situación actual de España: "El español es mucho más pobre ahora que hace 10 y 20 años"

La subida paulatina de los salarios en España no va alineada con el incremento de los precios. Según el Instituto Juan de Mariana, la inflación ha consumido el 89% de los salarios en España desde 2018, lo que se traduce en una pérdida de hasta 1.410 euros de poder adquisitivo de un trabajador medio en los últimos siete años.

En este sentido, Gustavo Martínez, inversor financiero, ha cargado duramente contra la situación actual del país y ha realizado un análisis sobre la pérdida de capacidad económica de los ciudadanos españoles. Asegura que "la pérdida de poder adquisitivo está en máximos ahora".

Además, sostiene que "el español es mucho más pobre ahora que hace 10 y 20 años", a pesar de que según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el salario medio en 2024 aumentó un 4,79% con respecto al año anterior.

Aumento de la pobreza

En una entrevista en el podcast Tu minuto Económico, este economista especializado en bolsa ha incidido en que la causa de esta pérdida de poder adquisitivo se debe a que la buena salud económica que arrojan los datos no permite ver los problemas reales.

"España tiene un problema muy gordo estructural y ahora mismo no se ve porque las cosas más o menos van bien". A su vez, añade que "estamos en una fase de expansión de ciclo económico, pero entraremos en recesión".

El entrevistador, de este modo, le pregunta que por qué entonces se dice que está creciendo España, a lo que Martínez responde con que "está creciendo el sector servicios como siempre ha sido, pero la industria sigue sin diversificar. No podemos competir con absolutamente nadie".

Por ello, aunque el Producto Interior Bruto (PIB) continúa creciendo (un 3,2% en 2024, según el INE), la deuda es superior al 100% del PIB español y los precios de los productos básicos y la vivienda provocan una gran indignación entre los jóvenes y las familias.

Así, este inversor recuerda que estos datos esconden una realidad: "los salarios no han crecido en absoluto. Está creciendo España, pero los salarios reales están disminuyendo ", recalca.

En una publicación en su cuenta de X, Martínez ha advertido de que "nos dirigimos hacia la década de mayor empobrecimiento generalizado que España jamás haya conocido". Y lanza un mensaje contundente a los jóvenes: "La mejor manera de progresar es salir de este nido de buitres".