Gonzalo Bernardos, con sobre el impuesto de sucesiones: "No castiga al muerto, sino al heredero y al regalo que recibe"

Dentro de los diferentes tributos que impone el Estado, posiblemente uno de los más polémicos sea el impuesto de sucesiones. El hecho de tener que pagar por cobrar una herencia ha generado numerosas críticas.

Lo cierto es que se trata de un impuesto que rige cada comunidad autónoma, y por esa razón en algunas regiones los herederos se benefician de numerosas bonificaciones.

De tal manera, tras el debate en LaSexta Xplica acerca de este tema y cómo afecta a la meritocracia, el economista Gonzalo Bernardos no ha dudado en pronunciarse al respecto en sus redes sociales.

Las herencias

El impuesto de sucesiones en España es un tributo que se paga cuando una persona recibe bienes o derechos en herencias después del fallecimiento de un familiar o un vínculo directo. Su objetivo es gravar el incremento patrimonial que llega de manera gratuita.

Se trata de un impuesto progresivo y personal por lo que, cuanto mayor es la herencia, mayor es el porcentaje a pagar, y siempre lo abona el heredero. Además, recae directamente sobre el patrimonio, a diferencia de otros tributos como el IVA que gravan el consumo.

Asimismo, se trata de un impuesto que depende de la comunidad autónoma donde se herede, lo que genera grandes diferencias territoriales según la región.

Por ello, la mayoría de herencias pequeñas o medianas no pagan este impuesto debido a reducciones y bonificaciones. Son los patrimonios elevados los que se ven principalmente afectados, aunque se suele crear debate por la mera existencia del impuesto.

Así, tras defender el pago de este impuesto en el plató de LaSexta Xplica, el economista Gonzalo Bernardos utilizó su cuenta de X (antiguo Twitter) para comentar más profundamente este tema.

"El impuesto de sucesiones no es impuesto a la muerte, pues el fallecido ni recibe ni paga nada", señalaba. "Lo hacen sus descendientes, si en España heredan un gran patrimonio. Unos descendientes que reciben un regalo importante, ya que ellos no han generado dicho patrimonio".

El economista explicó cómo dicho impuesto no hay doble imposición: "Se grava un hecho imponible distinto al del IRPF. En el IRPF se grava la obtención de ingresos, mientras que en el de sucesiones se grava la transmisión de riqueza".

Las palabras de Bernardos generaron ruido en redes, especialmente entre aquellos que se posicionan en contra de la existencia de este impuesto ya que consideran que es un "robo" sobre su herencia.

"Quienes abogan por suprimir el impuesto de sucesiones por esta supuesta doble imposición podrían aplicar el mismo argumento al IVA y a cualquier otro impuesto", afirmaba. "¿Por qué no lo hacen? Porque el impuesto de sucesiones lo pagan principalmente los ricos, mientras que el IVA lo pagan sobre todo los menos favorecidos".

"El esfuerzo fiscal en relación con su renta es mucho mayor en estos últimos que en los primeros en relación con su riqueza", señaló el experto.

Además, en otra de sus publicaciones, Bernardos aseguraba cómo comparte la idea de que este impuesto grave las grandes fortunas, pero no las pequeñas.

"Me parece injusto que lo hagan quienes heredan un piso y algo de dinero proveniente de un depósito o fondo de inversión", indicaba el economista.

De hecho, dejaba una reflexión sobre a quién afecta más si se quitase este impuesto: "¿Quiénes resultan perjudicados? Las familias con menos ingresos, que son las que dependen en mayor medida de los servicios y apoyos financiados por estos impuestos".