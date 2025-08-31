Un asesor inmobiliario alerta sobre el futuro de la vivienda en España: “Muchos propietarios ya no alquilan por miedo a...”

Es una realidad que el mercado inmobiliario en España vive un momento de gran incertidumbre. Ya sea por el auge de los pisos turísticos, los diferentes casos de okupación o por la falta de oferta en las grandes ciudades. Al final encontrar una vivienda parece ser misión imposible.

Los precios del alquiler no dejan de subir, superando con frecuencia la capacidad económica de los ciudadanos. Muchas familias y jóvenes se ven obligados a destinar gran parte de sus ingresos solo para mantener un techo. Esta presión convierte el acceso a la vivienda en un desafío diario.

Mientras tanto, la oferta disponible se concentra en zonas limitadas, generando desequilibrios y desplazamientos. La movilidad dentro de las ciudades se complica y la competencia por las pocas viviendas libres es cada vez más intensa.

Así, en vistas a la crisis de alquileres que promete agravarse en los próximos años, el asesor inmobiliario Sergio Gutiérrez ha explicado con detenimiento la difícil situación que hay actualmente.

El experto contó cómo los propietarios viven con miedo de poner sus viviendas de alquiler, provocando así una mayor escasez de vivienda y que no tiene pinta de que mejore en un futuro cercano.

El problema del alquiler

Actualmente, el precio medio de una vivienda en alquiler en España es de 14,60 euros por metro cuadrado, lo que supone un aumento del 9,7% respecto a junio de 2024.

Estas cifras han supuesto un máximo histórico en diferentes comunidades autónomas, especialmente en la capital, Madrid, donde encontrar un alquiler a precio razonable se ha convertido en todo un reto.

De tal manera, en uno de sus vídeos, Sergio Gutiérrez, también conocido como @Sergio_excellence_circle, contó qué está pasando con el alquiler.

"Esta semana he vuelto de vacaciones y ya me he reunido con varios propietarios, tanto para vender como para alquilar sus viviendas. Pero, de los que quieren alquilar, todos me transmiten lo mismo: tienen pánico", señaló el asesor inmobiliario.

Gutiérrez explicó las causas detrás de este miedo generalizado: "Pánico a la inquiokupación, miedo a contratos largos, a que les destrocen la vivienda o les realquilen habitaciones. Temen que dentro se realicen actividades delictivas y no tener flexibilidad si necesitan recuperarla en algún momento. Tienen mucho miedo, y es un tema que, lejos de mejorar, va cada vez a peor".

También es frecuente ver el tema de los precios del alquiler como un aspecto por el que señalar a los propietarios. Sin embargo, el experto salió en defensa de ese tema.

"No es un tema de precios. Todos me dicen lo mismo: prefieren bajar la renta y no tener problemas, pero lo más triste es que ni siquiera eso les garantiza tranquilidad", apuntó.

Gutiérrez profundizó en este aspecto: "A los profesionales la situación nos obliga a hacer un casting de inquilinos digno de una película de Hollywood, donde la gente con menos renta queda fuera. Creo que si el propietario, que es el proveedor, necesita alquilar, hay que facilitarle la vida y resolver estos problemas".

Así, el asesor finalizó su vídeo con una reflexión sobre lo que se puede esperar de los alquileres: "Si se solucionan, bajarán los precios, habrá más oferta y los inquilinos tendrán más opciones; pero si seguimos sin ver esto, nos cargamos lo poco que queda".