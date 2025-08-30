Un economista no se corta y advierte: "La mayoría renuncia a sus herencias por deudas, no por el impuesto de sucesiones"

Son muchos los españoles que al cobrar una herencia, les llega un impuesto conocido como impuesto de sucesiones. Este tributo ha recibido numerosas críticas e incluso se ha llegado a señalar como una de las razones por las que algunos rechazan sus herencias.

Sin embargo, lo cierto es que muchos no renuncian a la herencia por los impuestos, sino por dejar pasar legados de deudas que arrastran los bienes heredados.

Así, el periodista especializado en economía José María Carmona se ha encargado de advertir este fenómeno y desmentir las diferentes acusaciones al impuesto de sucesiones.

Herencias e impuestos

Fallece tu familiar directo y su testamento determina que te hereda sus bienes y patrimonio. Sin embargo, a pesar de los beneficios económicos y patrimoniales que pueda traer, también implica asumir un impuesto conocido como impuesto de sucesiones.

El impuesto de sucesiones se aplica cuando una persona recibe bienes o derechos de otra tras su fallecimiento, es decir, una herencia. También se paga cuando se recibe una donación en vida. Su objetivo es gravar el aumento de patrimonio que no proviene del propio esfuerzo económico del heredero.

Es un impuesto progresivo y personal: cuanto mayor es la herencia, mayor es el porcentaje a pagar, y siempre lo abona quien recibe los bienes.

Recae directamente sobre el patrimonio del contribuyente, no sobre lo que consume, e incluye herencias, legados e incluso seguros de vida, que pueden gestionarse de forma parcial para cubrir otras obligaciones.

De tal manera, el tema de las herencias llegó a LaSexta Xplica, donde jóvenes, mayores, abogados y expertos debatieron el efecto que tiene en la desigualdad económica.

No obstante, uno de los debates en los que derivó fue en relación al impuesto de sucesiones. Este impuesto se ha criticado mucho ya que en las grandes fortunas supone un gran desembolso.

De hecho, en algunos casos se ha llegado a mencionar que este impuesto "arruina" a los que cobran las herencias por lo que en su lugar optan por rechazarla.

Lo cierto es que este impuesto se cobra en función de la comunidad autónoma ya que, por ejemplo en La Rioja, Galicia y País Vasco, los herederos están exentos mientras que otras regiones se ofrecen una serie de bonificaciones.

Por esa razón, el economista José María Camarero aprovechó su participación en el programa para ser muy claro al respecto: "Como cuando se dice que la gente renuncia a las herencias porque tiene que pagar muchos impuestos. La mayor parte de las renuncias a herencias se debe a que son herencias con deudas".

Camarero mencionó las diferentes deudas que llegan a heredar los sucesores. "Son deudas con Hacienda, deudas con la Seguridad Social, deudas con proveedores de empresas. Y esos son datos que da el Consejo General del Notariado", señalaba Camarero.

El economista fue más allá con su respuesta. "Lo mismo pasa con el tema del impuesto de sucesiones. En una herencia normal, de padres a hijos —la vivienda habitual, el dinero que tienen en el banco— estamos hablando de gente común", indicó.

"Porque existe otra creencia, muchas veces alimentada con ejemplos malintencionados, de que una persona hereda 800.000 euros... Pero, por favor, ¿quién hereda 800.000 euros?", exclamaba Camarero en plató.