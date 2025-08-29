El abogado David Jiménez habla sin tapujos: "Hay herencias que están envenenadas y envueltas en papel de regalo"

Heredar, según la RAE, es "recibir algo a la muerte de su poseedor por disposición testamentaria o legal. Y añade: “Suceder por disposición testamentaria o legal a alguien en la posesión de los bienes y acciones que tenía al tiempo de su muerte”.

Lo que no dice es que también se heredan las deudas. Y es que, al recibir una herencia, se acepta un bloque compacto de activos (pisos, coches, fondos de inversión o dinero) pero también de pasivos (deudas, avales, embargos).

“Una incorrecta valoración, puede llevarte a aceptar algo que, en realidad, debiste haber rechazado”, afirma David Jiménez, CEO de Eyco Abogados.

Y añade: “Una herencia envenenada es un problema envuelto en papel de regalo. Tiene la apariencia de reportarte algún beneficio, pero, finalmente, acaba por convertirse en un dolor de cabeza”.

Porque, aunque pueda parecer jugosa, hay impuestos que hay que abonar y que tendrá que pagar quien hereda. De ahí que le surja la siguiente pregunta: “¿Cómo pago todo esto?”.

¿Cuántas herencias se rechazan?

Durante el primer semestre de 2024, 28.224 personas rechazaron su herencia. Es decir, el 15,9% del total de las transmitidas, que alcanzaron la cifra de 176.874. No se trata de una cuestión puntual ya que las renuncias han aumentado durante los últimos 12 años.

Así, en 2023 alcanzaron una cifra récord de 56.180, que supuso el 16% de las 354.951 transmitidas. Son datos del Consejo General del Notariado.

“El aumento del rechazo de herencias coincide con un incremento de las donaciones en vida de padres a hijos, sobre todo de viviendas tras la subida de los precios”, matiza David Jiménez.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado fueron 975.000 los que decidieron donar una casa. Por tanto, un incremento del 45% en los últimos diez años.

¿Qué herencias no hay que aceptar nunca?

“Si las deudas superan los bienes que vas a recibir, la renuncia es la opción más adecuada para evitar que estas afecten a tu patrimonio personal”, subraya el abogado experto en herencias. Eso sí, antes de renunciar, conviene revisar bien sus efectos para que no haya sorpresas.

“Según la redacción del testamento, es posible que, aunque tú la rechaces, tus hijos se conviertan en herederos (te sustituyen en esa posición que tú tenías). Así que incluso antes de renunciar, hay que ser cautos y revisarlo todo muy bien”, remarca.

Dicho de otra manera: antes de aceptar una herencia hay que analizar de qué se compone la misma. Lo que hay que hacer es investigar qué bienes y deudas tenía el fallecido. ¿Cómo?

Por ejemplo, analizar el extracto bancario del fallecido para ver si hay algún embargo o créditos que estuviera pagando; solicitar información a la Agencia Tributaria o al Banco de España; pedir certificados a las entidades financieras; ver si tenía deudas con la Seguridad Social... Así se pueden evitar sorpresas indeseadas.

¿Qué herencias sí hay que aceptar?

“Aquellas cuyo valor de los bienes que vas a recibir supere las deudas que tienes que asumir como heredero”, indica David Jiménez.

“Pero en ocasiones también sucede que, aunque la herencia parezca favorable, no tengas plena seguridad de que no aparezca algún embargo o exista una deuda desconocida por los herederos. En esa circunstancia puede tener sentido aceptar la herencia a beneficio de inventario”. ¿Por qué?

Porque, con este trámite, si aparecen deudas desconocidas, tu patrimonio personal estará protegido, ya que sólo responderás de las mismas hasta el límite de lo que has heredado. “Es la alternativa más segura para quedar protegido”, concluye David Jiménez.