Javier Cortés (54), trabajador español, sobre los impuestos: "No me duele pagarlos, sirven para ayudar a la población"

Uno de los pilares más básicos sobre el que se construye la sociedad es a través de los impuestos. Están en todas partes: sueldos, compras, bienes inmuebles...y su principal utilidad es para construir un estado del bienestar.

Sin embargo, recientemente la presión fiscal ha terminado por asfixiar a muchos trabajadores, lo que ha convertido en una moda posicionarse en contra de la recaudación de los impuestos.

Así, este tema ha llegado a Y Ahora Sonsoles, donde trabajadores a favor y en contra de pagar impuestos, debatieron sobre la situación en España.

Los impuestos en España

Los impuestos son tributos obligatorios que tanto ciudadanos como empresas pagan al Estado, a las Comunidades Autónomas o a los Ayuntamientos. Su objeto es financiar el gasto público (sanidad, pensiones, seguridad, educación...) y redistribuir la riqueza entre la población.

Actualmente existen varios tipos de impuestos: los directos, es decir que gravan la renta o el patrimonio, como el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto de Sucesiones; y los indirectos, que gravan el consumo y las transacciones, pero no afecta ni la renta ni el patrimonio, como el IVA.

Por tanto, los impuestos son esenciales porque financian servicios públicos como sanidad, educación, pensiones o infraestructuras. También permite redistribuir la riqueza, reduciendo desigualdades sociales. En definitiva, son la base del Estado de bienestar y del funcionamiento de un país.

No obstante, durante las últimas semanas se han hecho virales numerosos vídeos de jóvenes criticando el sistema de cobro de impuestos, ya que consideran que es un "robo" para su sueldo.

Es decir, es evidente que hay un gran distanciamiento entre el segmento juvenil de España y el sistema tributario que provoca que uno de cada tres jóvenes estén en desacuerdo con tener que pagar impuestos.

Por esa razón, durante el debate de Y Ahora Sonsoles Verano, Javier Cortés, un trabajador defensor de los servicios no dudó en posicionarse muy claramente.

"Todos los servicios que tenemos tienen un coste; no existe nada gratis en nuestra vida. Hay servicios que son muy necesarios y cuya única forma de financiarse es con impuestos. Ahora mismo, un trabajador va por la calle y sufre un accidente; cuando llega la asistencia, nadie sabe si tiene seguro. La ambulancia cuesta dinero y alguien deberá pagarla, tenga o no seguro", afirmaba Cortés.

El hombre explicó su caso: "He trabajado en muchas cosas: he sido comercial, he conducido un camión e incluso actor y figurante. De todo lo que he podido, desde los 16 años hasta los 54 que tengo".

Por esa razón, debido a las necesidades de servicios públicos que ha tenido a lo largo de su vida, entiende la gran importancia de los impuestos.

"No me duele pagar impuestos porque con ellos se financian la protección civil, los médicos que me han operado la rodilla y muchos otros servicios que necesitan las personas", indicó.

Frente a Javier Cortés estaba Javier Sanz, un autónomo que, aunque entendía el papel de los impuestos en la sociedad, se posiciona en contra de la presión fiscal en España.

"Cuando el país tiene la mayor recaudación de la historia y vemos cómo lo despilfarran en chiringuitos, en ministerios que no cumplen con su función… evidentemente eso genera desafección entre los jóvenes", apuntaba Sanz.

Las palabras de Sanz generaron gran discusión en el plató, con algunos entendiendo la postura del autónomo pero gran parte de los tertulianos cargando contra su opinión.

Javier Cortés finalizó su participación dejando una reflexión sobre el cobro de impuestos. "La mala gestión que puedan realizar nuestros políticos no tiene nada que ver con la recaudación de nuestros impuestos".