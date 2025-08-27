Eduardo Bolinches, economista, sin rodeos sobre la vuelta al cole: “Con todo puede llegar a salir hasta 2.500 euros al año”

Se acerca septiembre y, junto a ello, la vuelta al colegio y la universidad para los estudiantes españoles. Sin embargo, este año ha llamado la atención la subida de precio de los materiales, que son un 18 % más caros en el 2025.

Así, las familias españolas se dejan alrededor de 700 euros por niño en estos materiales. Por lo general, lo más caro son los libros, que llegan a costar 45 euros cada uno, mientras que el uniforme puede llegar a los 100 euros y el material escolar a 200 euros.

En este contexto, el economista Eduardo Bolinches intervino en el programa La Mirada Crítica y habló sobre este considerable aumento en los precios de los materiales y, además, agregó consejos de ahorro que en su experiencia personal con dos hijos le han ayudado.

"Los libros son lo que más sube la cesta de la compra"

Bolinches empezó haciendo énfasis en que el principal motivo de esta subida "se llama inflación". Según los últimos datos, la tasa de variación interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,7% en julio del 2025.

Esto se traduce en que, en relación con el mismo mes del año 2024, los precios de los bienes y servicios que consume un hogar típico en España han subido un 2,7%. De esta forma, como manifestó el economista, la inflación es uno de los motivos de esta subida.

Además de esto, comentó Bolinches que, además de la subida de precios, hay otras variables a tener en cuenta: "Tiene muchas variables, primero dónde resides. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los libros son gratuitos".

"Existe un banco de libros donde dejas los libros del año pasado y recoges los del curso que vas a comenzar, entonces se hace un trueque", continuó exponiendo el analista.

La segunda variable a tener en cuenta es que "no es lo mismo estar en infantil, primaria, que obviamente entrar en niveles de universidad", comentó Bolinches.

"Pero sin lugar a dudas, independientemente de que en algunas comunidades los libros sean gratuitos o no, esto es lo que más sube la cesta de la vuelta al cole", añadió. A esta declaración también aportó una serie de datos que la apoyan.

Eduardo Bolinches, economista, en el programa 'La Mirada Crítica' Telecinco

"La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) habla de una subida del 10,1% (del precio de los libros) en el 2023, el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo del 4,6%", ejemplificó el analista financiero.

Sin embargo, también manifestó que "está claro que no solo son los libros, sino otras cosas, mete las extraescolares y el comedor son 2.500 euros a lo largo de todo el año".

"Compré hace 5 años 150.000 folios"

Eduardo Bolinches, además de economista y analista financiero, es padre de dos hijos que "estudian en la universidad, uno en Valencia, pagando el alquiler, y otro en Teruel que también paga alquiler".

Expresó que cuando él estaba en el colegio "mi hermano, que es 5 años menor que yo, heredaba todos mis libros". Esto es una técnica utilizada por muchas familias que permite ahorrarse una buena cantidad de dinero en la vuelta al cole.

Además, finalizó aportando como consejo una de sus técnicas de ahorro junto a un análisis económico: "Yo compré hace 4 o 5 años un palet de folios que son 150.000 folios, que se me acabó hace un mes y lo compré por menos de 400 euros".

"Acabo de comprar un palet por 880 euros, es decir, hasta la pasta de celulosa de fibra corta, con lo que se hacen los folios, ha subido un 21% solo el año pasado, por eso no se hacen tantos periódicos de papel", analizó Bolinches.