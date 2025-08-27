Un economista (66 años) no se corta y critica a los vagos: "Si te haces la cama eres un 206% más propenso a ser millonario"

Tener éxito, sea el ámbito de la vida que sea, depende de muchos factores. Por un lado, hay un pequeño espacio para la suerte, ese pilar sobre el que tenemos poco margen de actuación. Sin embargo, como muchos expertos aconsejan, lo más importante es adaptar nuestros hábitos.

Estas conductas son fundamentales en muchos ámbitos de la vida, pero sobre todo en aquellos que tienen que ver con los aspectos económicos. Y es que está demostrado que una vida ordenada es un rasgo característico de aquellas personas que tienen más éxito en este tipo de cuestiones.

A veces, los pequeños gestos que construyen nuestros hábitos son menospreciados o minusvalorados. Sin embargo, detrás de ellos suele haber una disciplina y una constancia clave para avanzar en la vida. Una persona que defiende este tipo de preceptos es Randall Bell, socioeconomista estadounidense.

Este experto americano se encuentra especializado en el estudio del éxito y la resiliencia. Su valor diferencial reside en su experiencia, ya que lleva más de 25 años investigando cómo influyen los hábitos personales en el éxito profesional, especialmente en los negocios.

Sus descubrimientos se encuentran expuestos en la multitud de estudios que tiene publicados, muchos de los cuales están también sintetizados en sus libros. En uno de ellos, Bell analizó a más de 5.000 personas de diferentes perfiles. Desde trabajadores hasta personas en paro, pasando por estudiantes e incluso millonarios. Y allí descubrió el dato del 206%.

¿Qué es el dato del 206% de Randall Bell?

Una de las conclusiones que Randall Bell sacó de su estudio, seguramente la más famosa y mediática, es que los que hacen la cama cada mañana son un 206% más propensos a convertirse en millonarios.

Una fórmula que parece exagerada, pero que más bien es una conclusión que tiene su explicación. Lo que Randall Bell pretende explicar es que un hábito como el de hacerse la cama suele definir a las personas constantes y que tienen una disciplina. Y estos son rasgos que favorecen al éxito.

Para la mentalidad de muchas personas es fundamental comenzar haciendo esta acción, ya que les impulsa a seguir peleando por aquello que se proponen. La rutina es fundamental para crear una mentalidad organizada y preparada para soportar los golpes que nos alejan de nuestras metas.

Por ello, el dato del "206%" se ha hecho tan famoso. Pero el hábito de hacer la cama no es el único que se identifica con este tipo de éxitos. También lo es, por ejemplo, leer al menos 30 minutos al día. Esto se asocia a un 122% de probabilidades de éxito financiero.

Bell explica su éxito con ejemplos como Bill Gates, quien asegura leer una media de 50 libros al año. Por su parte, el magnate Warren Buffett afirma que dedica un 80% de su tiempo a la lectura.

Se podría decir que estos hábitos que nos acercan al éxito económico son relativamente fáciles de cumplir. Sin embargo, hay otros que requieren de un poco más de esfuerzo. Uno de ellos es madrugar. Bell explica que lo óptimo es levantarse unas tres horas antes del inicio de nuestra jornada laboral.

Para tener todo organizado y no dejar nada al azar, este experto socioeconómico indica que hay que usar calendarios y listas de tareas planificadas. Y en el ámbito más personal, es conveniente dedicarle al menos 15 minutos al día al deporte.

Y para cerrar el día, un hábito que también marca la diferencia es cenar en familia, ya que se estima que aumenta en un 41% las probabilidades de ser feliz y en un 43% las de ganar más de 100.000 euros al año debido a la sensación de estabilidad.