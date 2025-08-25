Óscar, especialista en finanzas, sobre la jubilación: "Fuera de España ya saben que no vamos a tener pensión"

La jubilación es para muchos trabajadores en España esa meta soñada después de toda una vida cotizando. Sin embargo, lo que debería ser una etapa de tranquilidad se ha transformado cada vez más en un motivo de inquietud y no solo porque a un número cada vez mayor de pensionistas no les alcanza su pensión para cubrir los gastos a final de mes o por ese atraso constante de la edad de jubilación, sino por la preocupación de que esta pueda desaparecer en un futuro no muy lejano.

Un debate sobre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones que cada vez cobra más relevancia en un contexto en el que la edad legal de jubilación en España se sitúa actualmente en los 66 años y 6 meses y que en apenas dos años alcanzará ya los 67 años. Una cifra que suena cada vez más lejana para muchos españoles.

Mientras tanto, el gasto en pensiones aumenta cada vez más con el aumento de la esperanza de vida, tensionando el sistema a pasos agigantados. Un escenario preocupante sobre el que hace unos días también alertaba el experto en inversiones y ahorro, Óscar Estoa, a través de su cuenta de TikTok de @tupropiapension.

En su análisis, Óscar Estoa no se anda con rodeos: "Tu colega igual no está convencido de que no va a tener pensión, pero es que fuera de España ya saben que no vamos a tener pensión en España. Tanto en España como Italia, en pensiones futuras que se van a tener que terminar pagando, ya debemos el 500% del PIB total". Un diagnóstico contundente que pone sobre la mesa la magnitud del problema y la urgencia de buscar soluciones.

El experto recuerda que no se trata de una cuestión exclusiva de nuestro país, sino de una tendencia global que obliga a replantear los sistemas de pensiones.

"Y te recuerdo, Dinamarca, que es el país menos corrupto del planeta, ya ha aumentado la edad de jubilación hasta los 72 años. Estamos en 2025 y ¿tú crees que te vas a jubilar con 75 años en el año 2050? Es que ni de coña", advierte Estoa, subrayando el contraste entre lo que ya ocurre en otros países europeos y la percepción que aún tienen muchos trabajadores en España.

La presión sobre el sistema es evidente: más jubilados, pensiones más largas debido a la mayor esperanza de vida y una población activa que no crece al mismo ritmo. Una combinación que convierte en imprescindible que cada persona empiece a planificar su propio futuro financiero.

Alternativas al plan de pensiones

Aunque los planes de pensiones continúan siendo una opción habitual para ahorrar a largo plazo de cara a la jubilación, cada vez más españoles se decantan por fórmulas diferentes que ofrecen mayor flexibilidad y, en algunos casos, beneficios fiscales interesantes. Entre ellas, los fondos indexados se han convertido en una de las alternativas más atractivas.

Este tipo de inversión permite acceder a una cartera diversificada de activos a un coste reducido, lo que los hace muy competitivos a largo plazo. A diferencia de los planes de pensiones, los fondos indexados ofrecen la ventaja de que el dinero puede recuperarse en cualquier momento, sin necesidad de justificar ninguna circunstancia concreta. Además, la tributación solo se aplica en el momento del reembolso y únicamente sobre las ganancias obtenidas.

Junto a ellos, otras opciones como los fondos de inversión de renta fija, los seguros de ahorro a largo plazo (SIALP) o incluso los planes de aportaciones periódicas permiten ir construyendo un colchón financiero con bajo riesgo y adaptado al perfil de cada persona.

La clave, señalan los asesores financieros, es empezar a ahorrar cuanto antes y diversificar, en lugar de confiar todo el futuro únicamente a la pensión pública.