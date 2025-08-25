José Elías (49), empresario, no se corta y habla sobre la educación de sus hijos: "Si sacan un 7 me enfado, han perdido el tiempo"

Una de las primeras preocupaciones serias que tienen las personas en su vida es la de encontrar un buen trabajo. A veces, incluso por encima de la de encontrar una pareja con la que formar una familia. Y es que sin la segunda se puede vivir, pero sin la primera es prácticamente imposible.

La mala noticia es que entrar en el mundo laboral y saber hacerse un hueco en el mismo no es fácil. Siempre cuesta mucho esfuerzo e incluso puede hacer que nos llevemos algún disgusto más de la cuenta. Sobre todo hoy en día, cuando este universo es cada vez más competitivo.

Este aumento, aunque no nos demos cuenta, afecta de manera directa a la sociedad, ya que la competitividad en los trabajos se fomenta desde los ciclos formativos más básicos. Es una realidad que los niños y los jóvenes salen cada vez más formados, al menos en el entorno en el que se encuentran.

Sin embargo, esto también fomenta que vayan desarrollando ese gen de competición, el cual a muchos les sirve cuando dan el salto al entorno laboral de verdad para encontrar un puesto delante de sus rivales. Este sistema es respaldado por muchos padres de familia, pero no así por una persona de éxito como es José Elías.

El empresario especializado en el sector inmobiliario ha publicado recientemente un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter en el que ha compartido parte del sistema educativo que pone en práctica con sus hijos y que a su juicio le da buenos resultados. Especialmente con las notas.

Así es José Elías como padre

Hace unos días, el empresario e inversor José Elías publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que dejó una reflexión que ha generado mucha controversia. Esta giraba en torno a cómo enfocaba los estudios de sus hijos. Y especialmente el capítulo de las notas.

"Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me cabreo". Aunque muchos pensaban que se trataba de una simple gracieta exagerada, José Elías lo aclara. "No, no es ninguna broma. Para mí, una nota por encima del 7 es una señal de que han perdido el tiempo".

Lo que quiere decir José Elías es que para él lo más importante es que lleguen las notas aprobadas, pero después esa barrera, es momento para descubrir el mundo y no para estar perdiéndolo delante de un libro.

"Un tiempo valiosísimo que podrían haber dedicado a jugar, a relacionarse, a desarrollar el sentido común. El sistema educativo nos ha vendido que memorizar es aprender. Y nos pasamos años estudiando cosas inútiles".

Desde su humilde, pero mediático altavoz, José Elías hace un pequeño alegato hacia las escuelas para proponer algunos cambios en el sistema educativo. Sin la lógica esperanza de que estos prosperen, al menos muestra su parecer a sus miles de seguidores y la que considera una fórmula de éxito que, al menos a él, sí le ha dado resultados.

"Salimos del colegio sin saber interpretar una nómina, sin entender qué es un recibo de la seguridad social, sin la más mínima educación financiera. Hoy en día, para memorizar datos ya están Google y ChatGPT. Lo que necesitamos son personas que sepan buscarse la vida".