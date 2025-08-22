Una española no se corta y revela el sueldo de una panadera en Suiza: "Cobra más que un ingeniero en España"

En los últimos años, trabajar en Suiza se ha convertido en el objetivo de muchos europeos, y no es casualidad.

El país helvético es conocido por sus salarios altos, incluso en empleos considerados básicos o de baja cualificación.

Un ejemplo reciente lo demuestra: Patricia, creadora de contenido en la cuenta 'Trabajar en Suiza', mostró la nómina de una dependienta de panadería recién llegada y explicó detalladamente su salario mensual.

En su vídeo, Patricia lanza una frase que llama la atención desde el principio: "Dependienta de una panadería en Suiza recién llegada cobra más que un ingeniero en España, y os lo voy a mostrar al detalle".

Para demostrarlo, enseña la nómina de esta trabajadora y desglosa cada apartado, explicando con claridad de dónde sale cada cifra, cómo se calcula el bruto mensual y cuáles son las deducciones aplicadas.

Según muestra, el sueldo bruto asciende a 4.500 francos suizos. Pero, al tratarse de 13 pagas anuales, la cifra mensual es mayor.

"Aquí tengo la nómina, y el bruto son 4.500 francos. Como sabéis, en Suiza son 13 pagas, por lo tanto aquí se la prorratean al mes: 375. Así que al mes se lleva 4.875 francos", señala, siendo esta una cantidad que, al cambio actual, roza los 5.000 euros.

Las deducciones y el IRPF suizo

Como en cualquier país, hay deducciones que reducen la cifra final. Patricia lo detalla: "Le descuentan unos 1.062 francos; la cantidad más alta son 426, que corresponde al impuesto o retención equivalente al IRPF en España".

Además, explica que para los recién llegados se aplica un tipo muy alto: "En Suiza, cuando eres recién llegado, te suelen poner el máximo, por eso es muy interesante hacer la declaración de la Renta a final de año".

Incluso, señala que esta trabajadora podría recuperar parte del dinero que ha pagado en concepto de impuestos.

"Hemos mirado la situación de esta persona y creemos que aproximadamente le están cobrando unos 100 francos de más, que incluso con los gastos de transporte que tiene podrían devolverle cerca de 200 francos al mes", explica.

En la nómina aparece también un concepto destinado a la jubilación: "Esta parte donde veis los 191 francos va a un plan de pensiones, segundo pilar que se llama, que es totalmente nominativo".

Después de todos los descuentos, el resultado sigue siendo impactante: "Por lo tanto, vemos que esta nómina le deja finalmente un neto en el bolsillo de cerca de 4.000 francos; repito, se trata de una dependienta de panadería, snacks..."

Por su parte, otro dato que no pasa desapercibido es la rapidez con la que el salario aumenta: "Empieza en mayo, y a los tres meses el salario le ha aumentado cerca de 200 francos".

En España, un ingeniero suele percibir entre 2.000 y 2.500 euros al mes. Sin embargo, aquí, una persona que desempeña tareas de atención al cliente y venta en una panadería llega a superar con creces esa cifra.

Esta brecha explica por qué muchos se plantean emigrar a Suiza, aunque también hay que considerar que el coste de vida es elevado: alquileres, seguros médicos y transporte son mucho más caros que en España.

Aun así, la posibilidad de ingresar 4.000 francos netos trabajando en un comercio minorista sigue resultando irresistible para miles de trabajadores europeos.