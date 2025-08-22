Un escocés (24) que vive en España no se corta sobre los salarios: "Gasto 1.198 euros al mes y casi no puedo ahorrar"

Lucas es un joven escocés de 24 años que trabaja en una compañía internacional de marketing creativo y creación de contenido en Madrid. A pesar de su juventud, ya está trabajando a tiempo completo, pero su salario en España le deja poco margen para ahorrar.

En un vídeo en su cuenta de Instagram ha enumerado todos sus gastos mensuales. "Suma un total de 1.198,45 euros. Mi salario español casi no me da para ahorrar, pero estoy haciéndolo lo mejor que puedo", ha confesado.

Este británico pudo sortear los escollos burocráticos para venir a España a trabajar porque cuenta con pasaporte irlandés por su madre. En cambio, para el resto de ingleses, escoceses o galeses, desde la culminación del Brexit, se debe obtener un visado para ser residente español.

Esquivó los efectos del 'Brexit' gracias a su madre

Lucas, que se negaba a ser el típico británico que viene a España a enseñar inglés, suele publicar en sus redes sociales vídeos sobre su experiencia en el país y particularidades culturales que le llaman la atención. En este vídeo, optó por compartir con sus seguidores todos los gastos que acumula mensualmente.

"Cocino mucho, preparo toda mi comida con antelación y tengo una dieta muy repetitiva. Este mes, gasté poco más de 200 euros en comida. En gimnasio, bachata, pádel y un masaje gasté 254,61 euros", narra este joven que lleva un año y medio viviendo en Madrid.

En el alquiler, paga 450 euros por una pequeña habitación, 50 euros extra en facturas y 10 euros el contrato de teléfono. Un precio razonable para vivir en la capital a tenor de la crisis de la vivienda que azota al país.

En ocio, bromea, "no gasta nada". En realidad, aunque Lucas sea una persona poco derrochadora, tuvo un "par de noches salvajes, jugué a los bolos y tuve un par de comidas fuera: 95,71 euros".

Por último, incluye en su lista de gastos del día a día este tipo de facturas, que nadie tiene previsto, pero que también percuten en tu cuenta bancaria: "También gasté en cosas diversas que no recuerdo muy bien, como la tarjeta de metro o la suscripción de Adobe, un Uber aleatorio y otras cosas aleatorias que compré: 113,56 euros", comenta.

En total suma 1.198,45 euros al mes, un poco más que el salario mínimo en España, actualmente fijado en 1.184 euros. En cambio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto medio anual por hogar en España alcanzó los 2.837 euros al mes, por lo que Lucas puede ver el lado positivo de su situación actual.