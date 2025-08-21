La dura confesión de un bombero sobre los incendios en España: "Mi familia teme que me vaya a trabajar y no vuelva"

España se está viendo acechada por una ola de incendios que arrasa con todo. Hasta el momento se han quemado casi 350.000 hectáreas según estimaciones de Copernicus.

Así, las llamas se han centrado en tres Comunidades Autónomas: Galicia, Extremadura y Castilla y León. En esta última con especial efecto en las provincias de Zamora y León.

De tal manera, para luchar contra el fuego están haciendo falta bomberos, técnicos o agentes medioambientales. Uno de ellos es Andrés, un agente que ha compartido el miedo que tiene su familia trabajando.

El peligro del fuego

Castilla y León lleva cerca de una semana enfrentando una oleada de incendios que se extienden por diversas zonas de la región. Hasta el momento, se estima que más de 10.500 hectáreas han sido afectadas por las llamas, concentrándose en gran medida en las provincias de Zamora y León.

En esta zona, el fuego ha avanzado sin pausa, afectando pueblos, localidades y aldeas, y provocando un impacto significativo tanto en el entorno natural como en las comunidades que habitan allí. Nacho, el bombero amable gallego que echó raíces en Soria y murió en León: “Siempre estaba en primera línea” Uno de los pueblos más afectados ha sido el que ha asolado la localidad de Puercas, en Zamora. Allí ha calcinado cientos de hectáreas y, después de un período luchando contra el fuego, ha bajado a nivel 1. Sin embargo, esta labor de detenerlo ha sido fruto de días de trabajo de las autoridades, tanto de bomberos como de agentes medioambientales y otras profesiones. Juntos han apagado las llamas con mucha valentía, aunque en muchas ocasiones podamos obviar el miedo de sus familiares de jugarse la vida trabajando. Uno de esos bomberos es Andrés, el cual ha colaborado en las labores de apagado del incendio de Puercas (Zamora) hasta poder tenerlo controlado.

"Mi familia tiene miedo de que me pase algo", señalaba el agente medioambiental. "Tengo una niña pequeña, lo normal en cualquier familia. Siempre le digo a todo el mundo que tengo el mejor trabajo del mundo: en el campo, con la gente del mundo rural. Intento ayudar, porque bastante tienen ya con mantener los pueblos".

Andrés también fue claro con las condiciones que están teniendo en su día a día de trabajo: "Mejor me voy a reservar las horas de trabajo, porque mi familia ya lo sufre… pero vamos, más de lo que uno aguanta".

"El otro día, yendo para casa, tuve que echarme una siesta de 20 minutos, porque más vale descansar un poco y luego seguir camino. Toda la adrenalina, todo el esfuerzo de intentar ayudar a los vecinos, salvar casas, granjas, casas de turismo rural… Como en Congosta, donde estuve. Todo eso, cuando te relajas en el coche, te da el bajón después de tanto trabajo físico", contaba el trabajador.

No obstante, era muy claro con la tarea que estaban teniendo todos los profesionales que están colaborando. "También es verdad que nos pasamos de horas todos: técnicos, agentes, bomberos forestales… Pero también es cierto que todo el mundo quiere arrimar el hombro en momentos como estos", señalaba Andrés.

Según el seguimiento oficial de la Junta de Castilla y León, actualmente hay nueve incendios en nivel 2, once en nivel 1, nueve activos en nivel 0 y 21 que ya se encuentran controlados.