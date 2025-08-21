La dura confesión de un bombero sobre los incendios en España: "Mi familia teme que me vaya a trabajar y no vuelva"
Andrés es un agente medioambiental en el incendio de Puercas (Zamora) que comparte su miedo durante la ola de incendios que acecha a España.
España se está viendo acechada por una ola de incendios que arrasa con todo. Hasta el momento se han quemado casi 350.000 hectáreas según estimaciones de Copernicus.
Así, las llamas se han centrado en tres Comunidades Autónomas: Galicia, Extremadura y Castilla y León. En esta última con especial efecto en las provincias de Zamora y León.
De tal manera, para luchar contra el fuego están haciendo falta bomberos, técnicos o agentes medioambientales. Uno de ellos es Andrés, un agente que ha compartido el miedo que tiene su familia trabajando.
El peligro del fuego
Castilla y León lleva cerca de una semana enfrentando una oleada de incendios que se extienden por diversas zonas de la región. Hasta el momento, se estima que más de 10.500 hectáreas han sido afectadas por las llamas, concentrándose en gran medida en las provincias de Zamora y León.
"Mi familia tiene miedo de que me pase algo", señalaba el agente medioambiental. "Tengo una niña pequeña, lo normal en cualquier familia. Siempre le digo a todo el mundo que tengo el mejor trabajo del mundo: en el campo, con la gente del mundo rural. Intento ayudar, porque bastante tienen ya con mantener los pueblos".
Andrés también fue claro con las condiciones que están teniendo en su día a día de trabajo: "Mejor me voy a reservar las horas de trabajo, porque mi familia ya lo sufre… pero vamos, más de lo que uno aguanta".
"El otro día, yendo para casa, tuve que echarme una siesta de 20 minutos, porque más vale descansar un poco y luego seguir camino. Toda la adrenalina, todo el esfuerzo de intentar ayudar a los vecinos, salvar casas, granjas, casas de turismo rural… Como en Congosta, donde estuve. Todo eso, cuando te relajas en el coche, te da el bajón después de tanto trabajo físico", contaba el trabajador.
No obstante, era muy claro con la tarea que estaban teniendo todos los profesionales que están colaborando. "También es verdad que nos pasamos de horas todos: técnicos, agentes, bomberos forestales… Pero también es cierto que todo el mundo quiere arrimar el hombro en momentos como estos", señalaba Andrés.
Según el seguimiento oficial de la Junta de Castilla y León, actualmente hay nueve incendios en nivel 2, once en nivel 1, nueve activos en nivel 0 y 21 que ya se encuentran controlados.