La británica Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo, celebra su cumpleaños 116: enviudó hace 49 años

Cuando Ethel Caterham nació, en 1909, todavía faltaban cuatro años para que comenzara la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII llevaba apenas siete años en el trono y su tío político, Eduardo VII, reinaba en ambas islas británicas. Hoy ha cumplido 116 años convertida en la persona más longeva del mundo.

Nacida en Shipton Bellinger, en el condado de Hampshire, ha llegado a la provecta edad de 116 años en una residencia de ancianos de Lightwater (Surrey), a unos 50 kilómetros del lugar en el que vio la luz por primera vez, donde vive y pasará el día rodeada de su familia.

La "abuela del mundo" es viuda desde hace casi medio siglo. Su marido, Norman, un mayor del Ejército británico, falleció en 1976.