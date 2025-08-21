La británica Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo, celebra su cumpleaños 116: enviudó hace 49 años
Nació en 1909, cinco años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y en abril se convirtió en la persona viva de mayor edad
Cuando Ethel Caterham nació, en 1909, todavía faltaban cuatro años para que comenzara la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII llevaba apenas siete años en el trono y su tío político, Eduardo VII, reinaba en ambas islas británicas. Hoy ha cumplido 116 años convertida en la persona más longeva del mundo.
Nacida en Shipton Bellinger, en el condado de Hampshire, ha llegado a la provecta edad de 116 años en una residencia de ancianos de Lightwater (Surrey), a unos 50 kilómetros del lugar en el que vio la luz por primera vez, donde vive y pasará el día rodeada de su familia.
La "abuela del mundo" es viuda desde hace casi medio siglo. Su marido, Norman, un mayor del Ejército británico, falleció en 1976.
El monarca británico, que reina sobre unos territorios notablemente inferiores que los gobernaba su antecesor en 1909, envió a Caterham una tarjeta para celebrar su 115 cumpleaños.
Caterham se convirtió en abril pasado en la persona más longeva del mundo, tras la muerte de la monja brasileña Inah Canabarro, que en ese momento tenía 116 años.
El título de la persona más longeva de la historia lo ostenta Jeanne Calment, una francesa que vivió 122 años y 164 días, según el Libro Guinness de los Récords.