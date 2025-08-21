Ethel Caterham, a sus 116 años

Ethel Caterham, a sus 116 años

La británica Ethel Caterham, la persona más longeva del mundo, celebra su cumpleaños 116: enviudó hace 49 años

Nació en 1909, cinco años antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, y en abril se convirtió en la persona viva de mayor edad

G. Domínguez
Cuando Ethel Caterham nació, en 1909, todavía faltaban cuatro años para que comenzara la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII llevaba apenas siete años en el trono y su tío político, Eduardo VII, reinaba en ambas islas británicas. Hoy ha cumplido 116 años convertida en la persona más longeva del mundo.

Nacida en Shipton Bellinger, en el condado de Hampshire, ha llegado a la provecta edad de 116 años en una residencia de ancianos de Lightwater (Surrey), a unos 50 kilómetros del lugar en el que vio la luz por primera vez, donde vive y pasará el día rodeada de su familia.

La "abuela del mundo" es viuda desde hace casi medio siglo. Su marido, Norman, un mayor del Ejército británico, falleció en 1976.

Una mano joven sostiene la de una persona mayor.
Caterham, muy sonriente, pasó su día especial rodeada de sus seres queridos y de mucha de su comida favorita, incluido curry de pollo casero y pastel de limón, según informó el centro para ancianos en el que vive.
"Ethel y su familia están muy agradecidos por todos los amables mensajes e interés demostrados hacia ella mientras celebra su 116 cumpleaños este año", reza un mensaje difundido por sus parientes junto a una fotografía en la que se la puede ver celebrando la jornada junto a un cantante.
A sus mozos 116 años, la protagonista decidió no conceder entrevistas y prefirió pasar el día tranquilamente con su familia para disfrutarlo "a su propio ritmo".
Solo por una persona rompería esa premisa: el rey Carlos III, bisnieto de Eduardo VII, una decisión "comprensible", en opinión de sus cuidadores.

El monarca británico, que reina sobre unos territorios notablemente inferiores que los gobernaba su antecesor en 1909, envió a Caterham una tarjeta para celebrar su 115 cumpleaños.

Caterham se convirtió en abril pasado en la persona más longeva del mundo, tras la muerte de la monja brasileña Inah Canabarro, que en ese momento tenía 116 años.

El título de la persona más longeva de la historia lo ostenta Jeanne Calment, una francesa que vivió 122 años y 164 días, según el Libro Guinness de los Récords.