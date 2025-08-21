Un abogado desvela este detalle de las bajas laborales que pocos conocen: "Si viajas te pueden despedir sin indemnización si..."

Cuando llegan las vacaciones hay trabajadores que están de baja laboral, pero que quieren disfrutar de unos días de esparcimiento junto a sus familiares o amigos. Sin embargo, este es un asunto sensible, ya que hay dudas con respecto a si es posible o no viajar durante una baja.

Al respecto se ha pronunciado el abogado laboralista Juanma Lorente, que tiene claro que realmente "puedes viajar mientras estás de baja laboral", si bien asegura que se debe cumplir con un requisito para que pueda llegar a darse sin incurrir en ningún problema legal.

En un entorno laboral en el que en muchas ocasiones se hace sentir mal al trabajador por cuidar de su salud, se trata de una afirmación que acaba con muchas preocupaciones y perjuicios.

Consecuencias legales de viajar estando de baja

La clave radica, según el experto, en entender que lo que realmente importa no es el hecho de viajar a otro lugar, sino el tipo de planes o actividades que se van a realizar durante el viaje, y que son los que puedan acarrear consecuencias.

En este sentido, Lorente insiste en que lo más importante a tener en cuenta durante una baja laboral es que no se pueden realizar "actividades que retrasen tu recuperación o que atenúen el dolor que deberías tener".

Este es el límite que ningún trabajador de baja debe cruzar, ya que si se está de baja por un problema físico y se realiza alguna actividad que contradice el motivo de la baja, sí que puede tener consecuencias legales, incluso un despido disciplinario.

Juanma Lorente pone un ejemplo claro: "Si tienes dificultad para caminar debido a un problema grave de rodilla, no es lo más lógico ir de viaje. Cuando viajas, puedes hacer un recorrido, caminar y visitar lugares. Si tienes la rodilla así y prácticamente no puedes caminar, es normal que no viajes".

Sin embargo, el abogado insiste en que no todos los motivos de baja implican tener que quedarse en casa y renunciar a las vacaciones, ya que si el problema, por ejemplo, se tiene el hombro o se trata de un esguince en el brazo, "viajar tampoco retrasará tu recuperación".

Esto implica que se pueda continuar con el mismo reposo en otro lugar, por lo que, en este caso, viajar no supondría ninguna ilegalidad, por lo que hay que tener más en cuenta lo que se va a realizar, que el propio hecho de viajar por sí mismo.

El experto también ha querido hacer hincapié en los problemas de salud mental, ya que en esos casos en los que se sufre de ansiedad o depresión, "incluso puede ser positivo que salgas de casa y visites nuevos lugares para recuperarte".

En este tipo de casos, cambiar de aires y viajar no solo no resulta perjudicial, sino que también puede ser parte del propio proceso de mejora y recuperación. Lo realmente importante es actuar de forma coherente con el diagnóstico médico.

Despido disciplinario

Juanma Lorente advierte de lo que le puede suceder a todos aquellos que sean pillados haciendo algo que contradiga su estado de salud, y es que, si se demuestra mala fe, puede ser totalmente legal el ejecutar un despido disciplinario.

"Si se supone que tiene una rodilla así y lo sorprenden haciendo turismo en una ciudad, la empresa puede despedirlo sin indemnización", destaca el abogado laboralista, que aclara que no todo lo que hacemos de viaje será motivo de despido.

En este sentido, indica que, si "lo sorprenden viajando con ansiedad o con un problema de hombro, la empresa, en teoría, no tendría motivos legales para despedirlo", y esto supone una gran diferencia, además de dar tranquilidad a muchos trabajadores que, aunque están de baja, pueden viajar sin problemas.

En conclusión, para poder viajar estando de baja laboral, es necesario asegurarse de que la actividad es compatible con la baja médica. Es preferible actuar con sentido común, con respeto por la salud y de manera coherente con el diagnóstico médico.

Actividades que se pueden hacer durante una baja

Más allá de viajar, existen otras actividades que pueden generar dudas con respecto a la posibilidad de realizarlas estando de baja. Una de ellas tiene que ver con trabajar en otra empresa, que no es posible mientras se está de baja por incapacidad temporal.

Solo se podrá mantener otro empleo cuando se esté de baja si esta es compatible con el segundo trabajo, y siempre y cuando no perjudique al tiempo de curación. En todo caso, el médico deberá dar su aprobación y no cursar la baja médica para los dos trabajos.

En cuanto a salir a pasear por la calle, salvo que se trate de una enfermedad que desaconseje salir de casa, como en las enfermedades pulmonares, no habrá problema por salir a pasear, puesto que no comprometería la situación física.

Esto implica poder realizar tareas como ir al cine, al teatro, tomar un café, ir a cenas, visitar a un amigo, y mucho más. En cuanto a acudir a una cena o fiesta, es un supuesto que dependerá del tipo de baja médica. En algunos casos, como con depresión o ansiedad, puede ser incluso recomendable.

Con respecto al deporte, su práctica dependerá principalmente del motivo de la baja médica, ya que, si es uno físico, puede estar totalmente indicado el ejercicio físico, aunque en otros casos el facultativo puede recomendarlo para favorecer la recuperación.