Según los datos del Servicio Europeo de Vigilancia, 382.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de año, 40.000 más que ayer. Las llamas de este mes de agosto son las más devastadoras en las últimas tres décadas.
Cuatro personas han fallecido desde el inicio de la ola de incendios y decenas de municipios continúan desalojados en Orense, Zamora, León y Extremadura. Cuatro bomberos heridos, uno grave, por culpa de las llamas en Orense. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar, durante la jornada de hoy, Jarilla (Cáceres) y Zamora, donde se produjo el grave incendio de Molezuelas de la Carballeda. Aemet ha confirmado que la ola de calor ha concluido.
🔴El año negro de los incendios forestales: 2025 ya acumula la mayor superficie quemada de las últimas tres décadas
🔴La ola de calor deja varios días de la mayor temperatura media en España: "Lo excepcional es que también alcanzara al norte"
-
52 bomberos de Cataluña y 60 de Alemania se unen a las labores de extinción del incendio de Jarilla (Extremadura)
El incendio de Jarilla (Cáceres), donde se han quemado al menos 15.000 hectáreas, continúa activo y se acerca al Valle del Jerte. El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha explicado en un punto de atención a medios que hoy es un día clave para controlar el incendio.
Confirma que las llamas de Jarilla avanzan hacia el norte, hacia Castilla y León, y son "155 kilómetros de perímetro". Además, ha recordado que a lo largo de la mañana se van a incorporar 52 bomberos de Cataluña y 6o de Alemania, que se unirán a la extinción del fuego a partir de esta tarde.
Asimismo, explica que en estos momentos las llamas avanzan con menos virulencia por la reducción de la temperatura, aunque preocupa el viento.
-
Cerca de 340.000 hectáreas han ardido en España sólo en el mes de agosto, según Copernicus
Un total de 382.607 hectáreas (ha) han ardido en España en lo que va de año, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.
La inmensa mayoría de esas hectáreas han sido pasto de las llamas en este mes de agosto ya que la cifra, a 29 de julio, era de 41.903 hectáreas pero, a partir del día 7, el recuento de hectáreas iba por 47.302. Por lo tanto, el número se ha disparado en los últimos días, hasta alcanzar las 382.607, ya que en estas semanas han ardido cerca de 340.000 hectáreas.
Si se confirman estas cifras, 2025 sería el año con más hectáreas quemadas en la última década superando incluso a 2022, año también de graves incendios en el que ardieron más de 200.000 hectáreas hasta agosto.
-
El peligro de incendios desciende en áreas del norte y este de la Península, pero sigue alto en Galicia, centro y sur
El peligro de incendios baja este martes en áreas del norte y este de la Península, donde se espera que caigan tormentas que podrían ser localmente muy fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
"Desciende el nivel de peligro de incendios en áreas del norte y este de la Península, donde se esperan tormentas localmente muy fuertes", ha señalado el organismo estatal a través de su perfil en la red social 'X'.
Por el contario, el peligro de incendios sigue muy alto o extremo en buena parte de Galicia y zonas próximas, así como en el centro y sur del territorio.
🔥 Desciende el nivel de peligro de incendios en áreas del norte y este de la Península, donde se esperan tormentas localmente muy fuertes.— AEMET (@AEMET_Esp) August 19, 2025
Sin embargo, sigue muy alto o extremo en buena parte de Galicia y zonas próximas, así como en el centro y sur del territorio. pic.twitter.com/6UzbWP3GQ3
-
Puente avanza que la alta velocidad entre Madrid y Galicia seguirá suspendida este martes
La línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia seguirá suspendida este martes a causa de los incendios que asolan el noroeste peninsular, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente.
Puente ha explicado en una publicación en su cuenta de la red social X que "no hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar" la línea de alta velocidad y que, por tanto, este martes no se podrá prestar el servicio por sexta jornada consecutiva.
"Todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará servicio", ha añadido Puente.
El servicio entre Madrid y Galicia lleva suspendido por completo desde el pasado jueves, aunque la primera interrupción se produjo ya el pasado martes, hace ahora una semana, por la cercanía de los incendios a la infraestructura a su paso por Ourense y Zamora.
No hay cambios significativos sobre la posibilidad de utilizar la LAV Madrid-Galicia. Por tanto hoy seguiremos igual, y todo apunta a que mañana en la primera de las tres franjas en las que hemos dividido el día para tomar las decisiones de cancelación, tampoco se prestará… https://t.co/kSD5nt8q0e— Oscar Puente (@oscar_puente_) August 19, 2025
-
Los vecinos del Valle de Valdeón (León), en Picos de Europa, ya pueden volver a casa
El control de las llamas en el Valle de Valdeón, en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, pueden ya regresar a sus casas, aunque ahora preocupa el frente del incendio que amenaza Riaño y La Reina, según han confirmado a EFE fuentes municipales.
"A todos los que escribís ofreciendo vuestra ayuda ahora se necesita en el frente de Riaño y La Reina, donde toda ayuda es poca. Si queréis ayudar poneros en contacto con sus ayuntamientos", han asegurado los alcaldes del municipio de Posada de Valdeón a través de sus redes sociales.
-
Estabilizado el incendio de Colmenar Viejo tras quemar 160 hectáreas (Madrid)
El inspector del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Luis Rincón, ha confirmado que el incendio de Colmenar Viejo (Madrid) que se propagó ayer por la tarde está estabilizado, pero todavía no está controlado.
Además, ha anunciado la rebaja del nivel de alerta del INFOMA del nivel 1 al 0. Por su parte, la carretera M-104, cortada por culpa de las llamas, se ha reabierto al tráfico.
El #IFColmenarViejo se encuentra estabilizado, aunque no controlado todavía.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2025
Se ha rebajado la situación operativa del INFOMA a nivel 0 por la evolución positiva del incendio.
También se ha reabierto la M-104 que había sido cortada. Los medios siguen trabajando en el terreno. pic.twitter.com/VyxuClyz5K
-
El incendio de Larouco (Ourense) continúa sin control y alcanza las 20.000 hectáreas calcinadas
El incendio que permanece activo en el municipio ourensano de Larouco, que cruzó el Sil por varios puntos hasta pasar a la provincia de Lugo, continúa este martes sin control y ya afecta a unas 20.000 hectáreas. Desde este lunes es el mayor incendio forestal de la historia de Galicia.
Según los datos hechos públicos a primera hora de este martes por la Consellería do Medio Rural, la provincia de Ourense sigue siendo la más afectada por los incendios, y en ella han ardido la mayor parte de las casi 72.000 hectáreas de terreno calcinadas hasta ahora en esta ola de fuegos.
-
La lucha de los ganaderos de Sanabria contra el fuego: “Lo prioritario es salvar los pueblos antes que la sierra”
La subida a la sierra de Sanabria es un viaje de incertidumbre. El humo se adivina a lo lejos, un velo gris borra las cumbres. El aire pesa, huele a madera quemada, a verano roto, a desesperanza. Hoy la peor pesadilla de los ganaderos ha llegado y toca bajar parte del ganado de la sierra. Nadie sabe qué se encontrará arriba, si el fuego habrá llegado ya a los pastos, si habrá tiempo de salvar a todas las reses, si las vacas resistirán otro día en las alturas.
En el tráiler viaja Javier Ovelar, ganadero de Asturianos con su hija. Él y su hermano tienen más de 600 vacas y 200 yeguas en la montaña, donde cada verano encuentran pasto hasta octubre. Hoy, la mitad de su vida parece estar en riesgo. “Es duro, pero yo creo que no va a llegar el fuego a nuestro ganado”, reconoce, sin apartar la vista del horizonte.
-
Incendios en España, en directo | Más de 15.000 hectáreas calcinadas en Cáceres y varios municipios evacuados
El incendio de Jarilla (Cáceres) ya ha calcinado más de 15.000 hectáreas. Sigue descontrolado y ha saltado a la provincia de Salamanca, según adelantó el consejero de Gestión Forestal del Gobierno extremeño, Francisco Ramírez.
Las llamas amenazan el Valle del Jerte, bien de interés cultural en Extremadura. Según las conclusiones del CECOPI de la pasada noche, en estos momentos lo más preocupante se encuentra entre Cabezuela del Valle y Jerte. Además, se acordó mantener la evacuación de las viviendas aisladas en Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y la propia Cabezuela del Valle.
-
Reabierta la A-52 en Zamora y Ourense, pero se mantienen 15 vías cortadas por los fuegos
Un total de 15 carreteras de las provincias de Ourense, Zamora, León, Cáceres, Madrid y Asturias están cortadas al tráfico por los incendios forestales, según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) si bien se ha reabierto la A-52 en dos tramos de Zamora y Ourense, cerrados esta madrugada por los fuegos.
En concreto, y según la DGT, se ha reabierto el tramo de la A-52 en el kilómetro 124 a la altura de O Canizo (Ourense), en sentido Vigo; y el comprendido en el kilómetro 99 en el entorno de Padornelo (Zamora) en sentido Ourense, afectado por la intensidad del fuego de Puebla de Sanabria.
De las 15 carreteras cortadas, siete están en León, tres en Zamora, dos en Cáceres, una en Ourense, otra en Asturias y una más en Madrid, la M-104, por el incendio propagado en Colmenar Viejo en la tarde de ayer
-
Castilla y León lucha contra 29 fuegos en Lago de Sanabria, Picos de Europa y Salamanca
Castilla y León mantiene activos 29 fuegos forestales, diez de nivel 2 -todos ellos en la provincia de León- y otros ocho de nivel 1 -entre León, Zamora y Salamanca-, con la atención puesta en la evolución de los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, con miles de evacuados, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca.
El fuego declarado en Porto -de nivel 2- es el que más preocupa ahora en Zamora, dada su afección al Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras de la Segundera y de Porto, con seis localidades desalojadas y otras tantas confinadas y en preaviso, que suman 8.000 personas entre vecinos y veraneantes.
-
Un comboy con 50 expertos en defensa forestal de Catalunya ayudará a apagar incendios en España
Un comboy con 50 voluntarios de Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), de Agents Rurals y del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (Gepif) saldrá a las 10.30 horas de este martes desde Torrefarrera (Lleida) para ayudar a apagar los incendios en España, informa el Secretariat de Federacions i ADF de Catalunya (Sfadf) en un apunte en 'X'.
Los expertos en defensa forestal e incendios, coordinados por 4 miembros de Agents Rurals, viajarán con 3 camiones de agua, 8 'pick-ups' con kit de extinción, 3 vehículos de personal y 1 furgoneta logística, en una operación que durará, por ahora, hasta este sábado, afirman fuentes del Sfadf a Europa Press.
🚨 Demà a les 10:30 h, des de l’Àrea de Guissona de Torrefarrera, surt un comboi amb 50 voluntaris @adfcat, @agentsruralscat i #GEPIF per combatre l’onada d’incendis que afecta diversos punts de l’Estat.— SFADF (@sfadfcat) August 18, 2025
💧 3 camions d’aigua
🔥 8 pickups amb kit d’extinció
🚗 3 vehicles de… pic.twitter.com/8JP792ovUo
-
Última hora de los incendios | 31.000 evacuados y una histórica ayuda internacional
Pese a los pronósticos de mejora de las condiciones meteorológicas, tras el fin de la actual ola de calor, continúa la preocupación por los alarmantes incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que han provocado el desalojo de miles de personas y la llegada de una histórica ayuda internacional.
Según datos del Ministerio del Interior, la Guardia Civil y la Policía Nacional han desalojado a 31.130 personas, al tiempo que han detenido a 31 personas e investigado a 92 por su presunta participación en el origen de los distintos incendios que arrasan parte del país, con Jarilla (Cáceres) como el foco más alarmante.
Sobre el terreno, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha destacado que España está recibiendo actualmente el "mayor contingente de ayuda internacional de la historia de nuestro país" para sofocar los fuegos.
De los 40 incendios localizados, "en estos momentos hay 23 incendios activos en España en situación operativa 2, que están en una situación de emergencia de mayor gravedad", si bien en el conjunto del país se están produciendo "otra serie de incendios que están en situación de preemergencia".
-
Nueve incendios activos en Orense y 70.000 hectáreas calcinadas
Las llamas siguen descontroladas en la provincia gallega de Orense. En estos momentos, hay nueve incendios activos y 70.000 hectáreas calcinadas.
Sin embargo, gracias al fin de la ola de calor, se atisba una ligera mejora en los incendios en Galicia que deberá ser confirmada en las próximas horas, aunque el servicio ferroviario con Madrid continúa suspendido al menos hasta el mediodía de hoy martes.
-
Casas desalojadas, caballos salvados, una carretera cortada y el 'miedo' a otro Tres Cantos: así es el fuego de Colmenar
La cercanía de la zona incendiada con los terrenos que se quemaron la semana pasada en Tres Cantos, ha encendido todas las alarmas en Colmenar Viejo que ha pasado la noche pendiente del humo y el fuego.
Durante estas horas, 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales y Brigadas Forestales han estado recorriendo el perímetro exterior del incendio forestal de Colmenar Viejo que comenzó a las cinco de la tarde de ayer lunes.
Las llamas se produjeron en las proximidades del vertedero de Colmenar y obligaron a desalojar varias viviendas y a cortar, "por precaución" un tramo de la carretera M-104 entre esta localidad y San Agustín de Guadalix.
-
Sánchez acude hoy a las provincias de Cáceres y Zamora para conocer la evolución de los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
Durante su paso por Extremadura, que se llevará a cabo a lo largo de la mañana a partir de las 12.45 horas, Sánchez y Marlaska, acompañados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, realizarán una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y después el jefe del Gobierno realizará una declaración a los medios de comunicación.
-
Ángel, el cabrero extremeño que perdió todo por el fuego menos a sus animales: "Quise salvar mi casa, pero me obligaron a irme"
Ángel tiene sesenta años y con los ojos húmedos dice que lo ha perdido todo, que lo poco que quedaba de su vida se lo llevó el fuego. Frente a su casa ennegrecida guarda en el bolsillo una mascarilla quirúrgica y la muestra como quien enseña una reliquia inútil.
Fue su única defensa, junto a una manguera conectada a la llave del agua, contra el incendio que arrasó Jarilla, el municipio extremeño que desde hace días aparece en los mapas de emergencias y en los noticiarios como sinónimo del desastre.
-
18 dotaciones de bomberos han trabajado en el incendio de Colmenar Viejo (Madrid) toda la noche
Casi 20 dotaciones de bomberos han estado trabajando toda la noche para sofocar las llamas y controlar el perímetro del incendio originado en el vertedero de Colmenar Viejo (Madrid).
El Servicio de Emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid ha anunciado que "a primera hora de la mañana se realizará un vuelo de reconocimiento del terreno y se tomarán las decisiones". Además, han confirmado que el incendio sigue activo y que continúa la situación operativa 1.
Durante toda la noche, 18 dotaciones han trabajado en el control del perímetro del #IFColmenarViejo.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 19, 2025
A primera hora de la mañana se realizará un vuelo de reconocimiento del terreno y se tomarán las decisiones.
Continuamos en situación operativa 1 del #INFOMA. pic.twitter.com/REvDkUGtuP
-
El incendio de Jarilla (Cáceres) entra en Castilla y León por Candelario (Salamanca)
El incendio de Jarilla (Cáceres) ha entrado ya en Castilla y León por zonas altas del municipio salmantino de Candelario a última hora de la tarde de ayer, aunque la previsión es que se mantenga ahí y lo puedan controlar por la mañana de hoy con la ayuda de medios aéreos.
"Ha entrado ligeramente a la cumbre de Candelario. La previsión es que se mantenga ahí, por la orografía y el tipo de incendio, para poder atacarlo con medios aéreos a primera hora de la mañana", han informado a EFE fuentes de la Consejería de Medio Ambiente.
-
En la primera línea del incendio de Jarilla, con 12.000 hectáreas quemadas: "Somos el último mono, no hay coordinación"
El embalse de Plasencia se ha convertido en un improvisado aeropuerto de guerra. Desde primera hora de la mañana, los hidroaviones amarillos entran y salen como insectos gigantes, alineados en grupos de tres. Aterrizan con un estruendo sordo, raspan el agua durante unos segundos y levantan el vuelo de nuevo, cargados con más de 3.000 litros cada uno.
Encima de ellos, los helicópteros pesados se turnan en una coreografía frenética, inclinándose sobre el valle, soltando el agua como una ráfaga. Los vecinos de la orilla, mientras, miran en silencio. Algunos hacen fotos con el móvil, otros apenas siguen con la mirada el movimiento repetido.