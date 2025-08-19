El incendio de Jarilla (Cáceres), donde se han quemado al menos 15.000 hectáreas, continúa activo y se acerca al Valle del Jerte. El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha explicado en un punto de atención a medios que hoy es un día clave para controlar el incendio.

Confirma que las llamas de Jarilla avanzan hacia el norte, hacia Castilla y León, y son "155 kilómetros de perímetro". Además, ha recordado que a lo largo de la mañana se van a incorporar 52 bomberos de Cataluña y 6o de Alemania, que se unirán a la extinción del fuego a partir de esta tarde.

Asimismo, explica que en estos momentos las llamas avanzan con menos virulencia por la reducción de la temperatura, aunque preocupa el viento.