Un experto financiero alerta sobre el futuro de la vivienda en España: "No podrás vender ni alquilar, y el valor caerá"

La vivienda en España atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos años, además de contar con episodios de gran incertidumbre.

A los problemas ya conocidos de acceso, precios elevados y dificultad para jóvenes y familias, se suma ahora un nuevo factor que podría transformar radicalmente el mercado inmobiliario en los próximos años.

El asesor financiero Isaac Morales García, conocido en redes como @ahorraconayuda_isaac, ha lanzado una advertencia contundente: "De todos los vídeos que he hecho hasta ahora, este es el más preocupante con diferencia".

Morales advierte de que no se trata de un problema aislado, sino de algo que afectará a todo el país: "Millones de españoles, por no decir prácticamente toda España, se verán afectados por esto".

Su análisis se centra en la nueva normativa de la Unión Europea sobre eficiencia energética de las viviendas.

A partir de 2030, los inmuebles deberán cumplir con requisitos mínimos de sostenibilidad para poder venderse o alquilarse.

"A partir de ese momento, tu vivienda tendrá que tener como mínimo una eficiencia energética de nivel E", explica Morales.

El problema, según el asesor, surge en el caso de no cumplir con esta exigencia: "En primer lugar, no podrás ni vender ni alquilar tu casa. En segundo lugar, te sancionarán. Y, en tercer lugar, como consecuencia de todo ello, el valor de tu vivienda caerá en picado".

Una situación que, a su juicio, afectará de manera directa al patrimonio de millones de familias que no podrán hacer frente a estas exigencias.

Pero la normativa no se detiene ahí. Según explica Morales, los requisitos se irán endureciendo con el tiempo: "Tres años más tarde, en 2033, os exigirán la letra D. Siete años más tarde, la B. Y seguirán exigiendo hasta 2050".

Esto supondrá una presión económica enorme sobre los propietarios, obligados a realizar reformas de gran coste para mantener sus viviendas dentro del mercado legal.

El asesor financiero subraya que la gran mayoría de españoles se verán implicados en este proceso.

"A estas alturas del vídeo ya os habréis dado cuenta de que prácticamente todos los españoles están implicados, porque a ver quién tiene cojones de hacerse cargo de tanto gasto de las reformas", alerta.

Se trata de una afirmación que refleja la gravedad del asunto, especialmente en un contexto en el que muchas familias ya luchan por llegar a fin de mes.

Morales añade otro punto de preocupación relacionado con el futuro de las herencias: "Tus herederos no la van a heredar porque la herencia tiene un sobrecoste enorme, además de que hay que sumarle otro por la reforma para adquirir la eficiencia energética".

El resultado, según su visión, es que las propiedades acabarán bajo control del Estado a través de la Ley de Vivienda y Exclusión Social, que busca garantizar el acceso a la vivienda en casos de vulnerabilidad.

"Entonces, ¿quién se quedará con tu vivienda? Según la Ley de Vivienda actual, en el apartado de exclusión social, se facilitará el acceso a una vivienda...", señala.

Para Morales, la conclusión es clara: los propietarios perderán progresivamente poder adquisitivo y autonomía frente al Estado.

"Nos vamos dando cuenta de que ni con subvenciones vamos a poder hacernos cargo de tanto gasto, ¿verdad? Y que papá Estado quiere que cada vez seas más pobre para que dependas más de él", expone.

Finalmente, advierte sobre un círculo vicioso que amenaza la economía familiar y la independencia financiera de la ciudadanía.

"La pescadilla que se muerde la cola para que siempre votéis a los mismos. Pero tú, cada año, más pobre y perdiendo todo lo que has conseguido con tu esfuerzo o el de tus padres", concluye.