Antonio alquila su piscina por horas y se sincera sobre su negocio de verano: “Un buen día saco alrededor de 350 euros”

El alquiler de piscinas privadas por horas se ha convertido en el nuevo gran negocio del verano. Con la ola de calor, algunos buscan cómo refrescarse, mientras que los propietarios de estas piscinas aprovechan para rentabilizar sus instalaciones y obtener ingresos adicionales.

Dicha gestión se realiza a través de páginas web, siendo las más conocidas Swimmy y Cocopool. En ellas es posible filtrar por fecha y hora, ubicación, número de bañistas e, incluso, por tipo de evento (festejos, team building, cumpleaños, entre otros).

Antonio Molina es uno de los propietarios que ha decidido sacar provecho económico de su piscina y ha comenzado a alquilarla por horas. Así relató su experiencia a los periodistas de Informativos Telecinco.

Dos meses compartiendo su piscina

Molina comentó que lleva los últimos dos meses compartiendo su piscina y así ha conseguido hacer frente a muchos gastos del verano.

Señaló que ha conseguido ingresar una buena cantidad desde que comenzó a alquilar su piscina a través de la plataforma Cocopool: "En el primer mes cerca de 2.000 euros en 5 o 6 días". También agregó que "en un buen día, por 6 horas alrededor de 300 euros o 350 euros".

Piscina de Antonio Molina. Telecinco

Los bañistas de su piscina, que se encontraban celebrando un cumpleaños, comentaron: "es el cumpleaños de uno de los que viene, por 5 personas, nos ha salido a 30 euros la hora".

Esto significa que, por aquellas 6 horas, Molina obtuvo unos ingresos de 180 euros. Asimismo, otra de las bañistas declaró: "además es un espacio maravilloso, es súper grande y estamos aquí solos".

"Son un activo infrautilizado"

Gerard Xalabardé, CEO y cofundador de Cocopool, explicó a los periodistas de Telecinco que, por lo general, las piscinas "son un activo que por naturaleza están infrautilizadas". Esto se debe a que sus propietarios no suelen utilizarlas a diario.

El empresario agregó que este modelo de negocio ayuda a sufragar los costes fijos, pues "el propietario tiene que hacer frente al costoso mantenimiento, no solo de la piscina sino del jardín colindante".

Una de las condiciones de este tipo de plataformas, además de mantener el espacio en condiciones óptimas, es proporcionar acceso al baño para los bañistas.

Por otro lado, los anfitriones tienen la opción de establecer normas específicas para sus piscinas, como prohibir el consumo de alcohol y comida o limitar el aforo, entre otras. Sin embargo, estas deben estar claramente especificadas en la descripción del anuncio.

¿Cuánto ingresa de media un anfitrión con este negocio? Según expone el blog de Cocopool, dependiendo de las características de la piscina, el aforo y el precio establecido por el propietario, es posible conseguir en 7 horas un promedio de 717,5 euros.