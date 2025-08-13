Un hostelero de León, tras 15 horas haciendo bocadillos para los bomberos: "Les digo que no se preocupen por pagar"

Las llamas han arrasado varias localidades de España en los últimos días. Una de ellas es León, donde este martes murió trágicamente un brigadista. Los bomberos han vivido horas de máxima tensión tratando de sofocar los incendios.

En este contexto, algunos vecinos de las localidades cercanas al fuego intentan brindar ayuda a los equipos de extinción que trabajan para controlar los incendios forestales activos.

José Manuel es uno de estos vecinos. En el programa Hora 25 de la Cadena SER, contó que ha decidido cocinar bocadillos para los bomberos que entren por la puerta de su bar sin pedir nada a cambio: "Lo importante es que vosotros, que lleváis 24 o 48 horas de retén, comáis bien".

"Trabajan como cabrones"

Este vecino leonés, dueño de un bar en el municipio de Villablino, limítrofe con Asturias y cercano a varios de los focos activos, se ha dedicado a preparar bocadillos de forma masiva para cualquiera que los necesite.

Relató que cuando el fuego se trasladó a la comunidad de Asturias, "los bomberos vinieron directamente a encargarme los bocadillos y lo primero que me decían, José Manuel, no sabemos a quién tienes que pasarle la factura".

No obstante, su respuesta fue contundente: "No os preocupéis de facturas, no os preocupéis de pagar. Si os hace falta un bocadillo, seáis de Asturias, seáis de León o seáis de Galicia, vosotros venid, yo llamo a mi panadero y hacemos bocatas".

"Si el día de mañana pues no se han cobrado estos bocadillos, pues no se han cobrado los bocadillos. Aquí lo importante es que vosotros, que lleváis 24 horas o 48 horas de retén, comáis bien y no me habléis de competencias ni de dinero ni de nada", espetó a los bomberos.

José Manuel aprovechó para criticar que "el mundo rural está abandonado": "No podemos cortar un palo, no podemos limpiar un río, no podemos hacer nada. Aquí todo es ecologismo y se están olvidando de las personas, en este caso de los bomberos".

El hostelero confesó que los bomberos "están desbordados" por las largas jornadas de trabajo, la alta peligrosidad y el constante movimiento.

"Están en un fuego y van 60 unidades y de repente parece que se apaga, se van a otro fuego que es más peligroso para las personas o los bienes materiales y a las 2 horas ha cambiado el viento y el incendio que tenían sofocado se ha vuelto a reavivar", detalló.

José Manuel añadió que "la gente está quemada. Hay gente que viene desfallecida y a lo mejor llevan sin comer 15 horas que están trabajando como unos cabrones aquí a 1.500 metros de altitud", sentenció.

"Esto es lo normal para un autónomo"

El hostelero afirmó que llevaba preparando bocadillos desde las "ocho y pico de la mañana" y que, además de hacer comida para los bomberos y brigadistas, su trabajo "nos coincide con las fiestas patronales de Villablino y un Campeonato Europeo de patinaje".

"Esto está lleno de gente de 12 países y hay que atender a todos, los bomberos, los turistas, a la gente que viene... y aquí seguimos haciendo bocadillos", dijo, antes de añadir un inciso: "Esto es lo normal de un autónomo ¿sabes? Yo tengo 46 años y llevo así desde los 19 años".