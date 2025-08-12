Una analista financiera revela el truco que le dio su abuela para ahorrar dinero: "No usa tarjetas, no tiene deudas y ahorra el 40%"

Montaje de una abuela generada con IA y Natalia Lara.

En tiempos de inflación y gastos constantes, encontrar formas efectivas de ahorrar se ha convertido en una preocupación central para muchas personas.

Ante esta realidad, la experta en finanzas Natalia Lara compartió en su cuenta de TikTok una conversación reveladora que tuvo con su abuela sobre un método de ahorro tradicional.

"Mi abuela saca 600 euros del cajero cada vez que cobra, y el otro día le pregunté por qué, y me dijo: 'Es el truco que me dio mi padre'", señaló.

Al preguntarle en qué consistía ese truco, la respuesta fue sencilla pero contundente: "Divide el dinero en sobres".

Este método, conocido como el 'sistema de sobres', es tan antiguo como efectivo, y ayuda a manejar el dinero de forma sencilla.

Consiste en asignar una cantidad fija de dinero en efectivo a diferentes categorías de gasto, lo que permite visualizar claramente en qué se va el dinero y controlar mejor el presupuesto.

En palabras de la propia Natalia, su abuela lo implementa de forma disciplinada: "Sobre uno, comida; sobre dos, transporte; sobre tres, ocio. Cuando se acaba, se ha acabado".

Este enfoque tiene varias ventajas. Al limitarse a gastar solo el dinero que hay en cada sobre, se evita el uso excesivo de tarjetas de crédito o débito, lo que reduce el riesgo de endeudamiento.

La abuela de Natalia, de hecho, no utiliza tarjetas: "No usa ni tarjetas, no tiene deudas y ahorra el 40% de su sueldo".

Este dato, lejos de ser anecdótico, pone en evidencia la efectividad del método frente a sistemas de gasto más modernos que, aunque cómodos, a menudo incentivan el consumo impulsivo.

Además, la constancia en la aplicación de este método ha dado resultados sorprendentes: "Encima, tiene más ahorros que el 80% de España".

Esta afirmación subraya no solo la eficacia del sistema, sino también la diferencia que puede marcar una gestión consciente del dinero.

Mientras muchas personas luchan por llegar a fin de mes, la abuela de Natalia ha conseguido estabilidad financiera con una técnica simple y sin recurrir a asesoramientos complejos o herramientas digitales.

El éxito de este truco también radica en su componente psicológico. Al usar dinero en efectivo, el gasto se percibe de forma más tangible, lo que reduce la probabilidad de desembolsos innecesarios.

Ver cómo el contenido del sobre disminuye físicamente tiene un impacto más fuerte que ver cifras digitales moverse en una aplicación bancaria.

Este método puede adaptarse fácilmente a cualquier nivel de ingresos. La clave está en establecer prioridades claras, definir límites y ser firme con ellos.

No es solo ahorrar por ahorrar, sino hacerlo con sentido. Así lo muestra esta mujer, cuya experiencia ha llegado a miles de personas.