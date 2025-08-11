La directora de una agencia de viajes, tajante: “En verano, un hotel de 4 estrellas en Menorca sale igual que irte a Punta Cana”

Este año se ha convertido en noticia el fuerte incremento en los precios de alojamientos, vuelos y, en general, del turismo de verano en España.

La consecuencia directa es que muchos españoles han decidido pasar sus vacaciones en el extranjero, ya que resulta más barato.

Algunos expertos han comentado esta nueva tendencia, entre ellos Beatriz Oficialdegui, directora de marketing de la agencia de viajes Destinia. La experta habló en LaSexta Xplica sobre este cambio en los hábitos vacacionales de los españoles.

"No estamos dejando de irnos de vacaciones"

La experta comenzó explicando que "hay un cambio de tendencia en general. Se está hablando todo el rato de que los españoles no nos vamos de vacaciones y sí nos estamos yendo de vacaciones".

La realidad es que "muchos españoles siguen reservando", a pesar de que los precios hayan aumentado. No obstante, recalcó Oficialdegui que esto comenzó a notarse sobre todo en los últimos meses, ya que "en los primeros meses del año las reservas de españoles habían bajado".

En vista de que en los últimos meses las reservas de españoles "están por las nubes", aclaró que "lo que está haciendo la gente es que, aunque todo está más caro, no está dejando de irse de vacaciones", es decir, está buscando alternativas más baratas para viajar.

Estas alternativas pueden ser que "igual se van una noche menos o se van a otro tipo de alojamiento", explicó la directora de marketing.

Este cambio en los hábitos vacacionales está provocando algo que Oficialdegui calificó como "muy peligroso": "Irte una semana a Menorca a un hotel 4 estrellas en primera línea de playa te sale exactamente igual que irte a Punta Cana la misma semana".

Con esta perspectiva, cuando llega el verano muchos españoles ven como mejor opción ir al extranjero. "Si en vez de irte a la playa te apetece turismo de ciudad, si te vas a Roma o a Lisboa, te sale más barato que ir a Madrid o a Barcelona".

Para evidenciar esta nueva "tendencia", la experta aportó un dato: "Los españoles están empezando a mirar más fuera y eso lo hemos visto este año, por ejemplo, para verano hay un 17% más de reservas para irse al extranjero que el año pasado".

"Creo que es algo que tenemos que valorar y que cuidar dentro de España", añadió Oficialdegui. Esta tendencia comenzó a surgir durante la pandemia; no obstante, en aquella época era entendible en vista de que hacía falta "recuperar".

La directora de Destinia explicó que a las ciudades españolas llegan muchos turistas extranjeros y, además, "los nacionales seguimos viajando por España".

La explicación de por qué los precios continúan subiendo se encuentra en la ley de la oferta y la demanda: Si las personas del extranjero pueden permitirse pasar su verano en España y los nacionales también pueden pagarlo al final todo es cada vez más caro.