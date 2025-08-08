Francisco, el ‘caza carteristas’ jubilado de Sevilla, sin reparo: "Yo no le tengo miedo a nadie y menos a esta gentuza"

Francisco Sánchez el 'caza carteristas' jubilado en el programa 'En Boca de Todos' Cuatro

Francisco Sánchez fue agente judicial por 40 años y ahora está jubilado, sin embargo ha tomado como su misión personal acabar con los carteristas de su ciudad, Sevilla.

Estos delincuentes, también conocidos como pickpockets, suelen actuar en zonas con mucha aglomeración y tienen como principales presas a los turistas, ya que estos, muchas veces, están distraídos y llevan dinero en efectivo.

De esta forma, contó al programa En Boca de Todos, en el canal Cuatro, su experiencia ejerciendo esta función de 'caza carteristas' y su método de actuación cuando se encuentra con estos ladrones.

Francisco Sánchez (de espaldas y con la cara pixeleada) grabando a unos carteristas en Sevilla. A pie de Calle

Lo primero que suele hacer cuando identifica que se está llevando a cabo un robo es, con un silbato, empezar a llamarles la atención gritando: "¡Carterista!" y "¡Pick Pocket!". Además, mientras los persigue, llama a la policía para que los localicen.

"Yo quiero una Sevilla limpia", sentenció Sánchez. Además, aprovechó para recalcar que "los días de fiesta no hay policía por ningún lado, hay un patrullero que está a otras cosas".

Francisco Sánchez con un silbato demostrando cómo llama la atención de los carteristas. Cuatro

¿Cómo sabe que son carteristas? Comentó el exagente: "Yo les veo la intención, voy siguiéndolos y veo que van andando y llevan pinganillo, señalan a alguien y dicen 'ataca' y ya empieza el espectáculo, ya nos ponemos a bailar".

También relató que, muchas veces, aprovechan las visitas guiadas por la ciudad y que "se hacen pasar por turistas y mientras hablan los guías, se paran detrás y abren la cartera".

"Los denuncio y no van a los juicios"

Lo que lleva a este jubilado a tomar acción en contra de dichos ladrones son los turistas. Así, explicó en una entrevista al canal de YouTube A Pie de Calle: "Yo no voy a consentir que nadie robe a los turistas porque se van a cargar el turismo".

Así, relató que ha conseguido que los carteristas se mantengan alejados de la Plaza de España de Sevilla, donde normalmente suele rondar, acotando que "a uno de ellos hasta lo tiré al río".

También comentó que alguna vez los ha denunciado, pero no se han presentado en los juzgados: "A mí no me han denunciado, los denuncio yo y no van a los juicios".

"Yo no le tengo miedo a nadie y mucho menos a esta gentuza que, además, hace mucho daño al turismo", declaró sin rodeos. "Se van a reír de la policía, del juez y del fiscal, pero de mí no se van a reír".

Para ilustrar lo que él describe como "lo que vivo yo todos los días", contó una experiencia reciente con uno de estos carteristas: "El otro día iba por la calle Mateos Gago, muy popular, había un matrimonio de Estados Unidos, anciano, y cuando van a pagar no tenían el bolso".

"Era un domingo, llamo a la policía y les cuento lo que pasa", continuó su anécdota. "Estaban comiendo (la pareja) y vienen dos 'moros', ya habían cazado a la presa; uno se pone frente al bolso a hacer fotos y el otro va del otro lado, se engancha el bolso y lo mete en la mochila".

"Se habían robado 3.000 dólares, la cámara fotográfica, el móvil, el pasaporte y la mujer llorando que tenía que coger un vuelo en dos horas", explicó.

No obstante, a pesar de la complicada situación, acotó el jubilado que, a las dos horas, lo llamó un policía para comentarle que la pareja denunció lo ocurrido y pudo subir a su vuelo sin problema: "Esa es la obra social que yo hago".