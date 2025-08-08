El duro testimonio de un agricultor frente a los aranceles de Trump: “Si pretende esto, este negocio hay que cerrarlo”

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, anunció desde su llegada por segunda vez a la Casa Blanca que iba a imponer una importante tanda de aranceles recíprocos a prácticamente todos los países del mundo.

En el caso concreto de la Unión Europea (UE), finalmente ha llegado a un pacto para dejar los aranceles al 15%. Eso sí, nos los subirá hasta el 35% si la UE cumple determinadas condiciones, como una inversión de 600.000 millones de euros en EEUU.

Pendientes de cómo evolucionará la situación, y a la espera sobre si el presidente estadounidense mantendrá su promesa, tanto la UE como España quedan en vilo.

Uno de los sectores que podría verse más afectado es el relacionado con la agricultura. De hecho, España exportó a EEUU productos agroalimentarios y pesqueros por valor de 3.609 millones de euros: aceite de oliva, vino, quesos...

Damián Alcón, agricultor que trabaja sobre todo con la aceituna, ha dado su opinión sobre cómo puede afectarle el arancel de EEUU. Y lo hizo en el programa Espejo Público de Antena 3.

"Hay muchos otros países sin aranceles"

El jornalero comenzó sentenciando que, en el campo, la entrada en vigor de los aranceles se está viviendo "demasiado mal".

Alcón explicó que temen que el nivel de ventas del aceite de oliva se vea gravemente afectado, principalmente por tener que hacer frente a mucha competencia y a gastos muy altos.

"No compensa producir. Porque si el precio que se pone es muy bajo y los insumos, que son todos los requisitos sanitarios, abonos y mano de obra están por las nubes, entonces no merece la pena. Porque incluso te costaría dinero coger la aceituna", expresó.

Ante esta situación, fue muy rotundo al afirmar que "llega un momento en el que mejor te quedas en casa". De ahí que, asimismo, hiciera énfasis en que muchas veces los trabajadores de su sector tienen que pasar largas jornadas con sueldos que no se corresponden a lo trabajado.

"Si te levantas todos los días a las 6 de la mañana, llegas a tu casa a las 10 de la noche, y cuando llega el final del año no tienes ni para pagar la luz ni el agua, tú dirás: un año más, no", afirmó con rotundidad.

Por si fuera poco, y a pesar de que productos españoles como el vino y la aceituna tienen fama mundial, se enfrentan a muchos otros países que podrán vender los mismos productos a un precio mucho más bajo por no tener aranceles.

"Tenemos a Marruecos, Grecia, Egipto... O sea, muchos países que no tienen ningún arancel. Entonces, si nosotros queremos competir con un 25% o un 30% más, los precios por debajo de los costes... llegará un momento que será inviable", declaró.

Ante este escenario, Alcón concluyó su presencia en el programa de televisión subrayando que "si este hombre [Donald Trump] pretende esto [poner los aranceles], este negocio ya hay que cerrarlo".