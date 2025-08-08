Un albañil español en Suiza rotundo sobre la forma más rápida de conseguir trabajo: “La regla número uno es...

Suiza es un país atractivo para quienes quieren conseguir trabajo. Lo fue en el pasado, en el siglo XX, y lo sigue siendo en el presente siglo XXI. De ahí que muchos ciudadanos pongan su punto de mira en el país helvético.

Uno de esos trabajadores que dio el paso de marchar a trabajar a Suiza es Rafael Cubero. Se trata de un albañil, originario de Córdoba, que ya lleva doce años allá.

“Hay una cosa importante que os quiero comentar y es que cuando alguien decida venir aquí debe tener un pequeño plan”, subraya el albañil en su vídeo de la red social.

Y dicho plan, para empezar, arranca con saber a dónde ir. “En Suiza hay tres cantones en los que se hablan cuatro idiomas, pero uno es muy mínimo”, apunta. Idiomas que son el italiano, el francés y el alemán.

Sabiendo dónde hay que ir, la segunda parte importante es qué se quiere hacer. “Hacerse un buen currículum es muy importante".

Con todo, Cubero es tajante: "La regla número uno es que cuando tengas claro a dónde quieres ir, ponte a estudiar el idioma. Te va a facilitar y a ayudar muchísimo”.

Y remarca diciendo que es así “en la construcción o donde sea. Porque cualquier cosita, cualquier pega, lo vas a poder leer y te vas a poder comunicar con la gente”.

Los atractivos de Suiza

El hecho de que ciudadanos españoles, y de otros países, quieran ir a Suiza se debe a varios factores. Por ejemplo, es uno de los países más ricos del mundo. En concreto, su PIB per cápita fue de 96.020 euros en 2024, ocupando el puesto número cinco de todo el mundo.

Además, el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros). Si se compara con el de España, la diferencia es abismal (31.698 euros). Es decir, más del triple.

Y, según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora Naciones Unidas, los suizos son los que tienen mejor calidad de vida del mundo. Dicho índice lo que mide es el progreso de un país y el nivel de vida de sus habitantes.

“Mucha gente quiere venir aquí porque quiere tener una mejor vida. Quiere tener un trabajo digno”, afirma. Pero como el mismo dice, “no es oro todo lo que reluce”. ¿Por qué dice esto?

Vayamos por partes. Según Cubero, “los trabajos de aquí no tienen nada que ver con nadie. Normalmente aquí todo va con convenio. No te suelen engañar”. Palabras que se dirigen a los empresarios.

Es decir, que todo funciona como una máquina bien engrasada. “Suele ir todo como tiene que ir. Como debería ir en todas partes en realidad”, remarca.

Sin embargo, hay sus peros. “No es oro todo lo que reluce. Hay también sinvergüenzas como en todas partes. Si es que el ser humano es ser humano. Y eso no lo vas a cambiar nunca”, sostiene como quitando hierro al asunto.

De ahí que sus siguientes palabras sirvan para corroborar su versión: “Sí que es verdad que por la mentalidad, por la cultura y por tal, aquí hay menos pillaje, el intentar engañar. Eso sí que es verdad”.