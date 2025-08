Natalia de Santiago, analista de inversión, lo deja claro: "Si tienes 1.000 € y quieres generar más dinero, la mejor opción es..."

Es frecuente que muchas personas se pregunten acerca de cuál es la mejor opción para poder invertir el dinero que tienen almacenado en su cuenta corriente, siendo importante también tener reservado un colchón económico para imprevistos y saber gestionar el dinero pensando en el futuro.

Para poder entender mejor la manera en la que hacerlo, lo más recomendable es tener en cuenta las recomendaciones de los diferentes expertos, que hoy en día comparten a través de internet sus consejos para facilitar la vida de los usuarios.

Entre ellos se encuentra Natalia de Santiago, experta en inversión y economía, y autora, entre otros, del libro Emprende en Positivo, que da una serie de recomendaciones a todos aquellos que tienen cierta cantidad de dinero y pueden dedicar parte de ella a invertir.

En una entrevista en el podcast Educa tu dinero, la experta deja claro lo que haría si tuviese dinero ahorrado y quisiese generar más, que sería invertirlo en su jubilación, ya que se muestra preocupada por el estado del sistema de pensiones.

"Si me dieran 1.000 euros en líquido, los invertiría en mi jubilación, claramente. Yo estoy ahorrando superagresivamente para el día de mañana poder vivir como yo quiero", deja claro la experta.

A pesar de estas palabras, Natalia de Santiago recalca que no está pensando en una jubilación anticipada, sino que su intención es la de mantenerse en el mercado laboral hasta que tenga un trabajo del que no le apetezca jubilarse.

El error de ser demasiado optimista

Tras ser preguntada por su error más habitual a lo largo de su extensa trayectoria financiera, la experta ha explicado que su fallo más frecuente fue el de “pasarme de optimista” a la hora de afrontar sus diferentes proyectos e inversiones.

“Está muy bien porque emprendes, pero tengo tendencia a asumir riesgos. Y cuando tienes 5 bocas que alimentar es un poco excesivo”, comentó la experta en inversiones, que ha hecho hincapié en la necesidad de tratar de buscar un equilibrio financiero.

Natalia de Santiago recomienda formarse e informarse, pero al mismo tiempo insta a ser capaz de “vencer ese miedo, hay que salir, pegársela, hay que salir a pescar”. De esta forma, asegura que se puede emprender mientras uno mismo se forma.

En su caso, en particular, es ingeniera de formación, pero la vocación le llevó a dedicarse al mundo de las finanzas, estando actualmente especializada en el impacto económico del cambio climático.

En el año 2009, Natalia de Santiago cofundó MyValue Solutions, una empresa de diseño de tecnologías open banking, y además es autora de varios libros: Invierte en ti, Invierte con poco, y Emprende en Positivo.

El equilibrio financiero en la economía personal y familiar

Más allá de las inversiones a nivel profesional, es necesario recalcar la importancia de mantener un equilibrio financiero en la economía personal y familiar, un equilibrio que se alcanza a través de una buena planificación.

Esto implica tener en cuenta una serie de pautas básicas para poder descansar sin pararse a pensar constantemente en cómo afrontar un pago imprevisto o cómo poder llegar a fin de mes. Nadie quiere verse ahogado por las deudas, y la organización es la solución.

En nuestra economía hay diferentes puntos a planificar, cómo son los gastos fijos, los gastos variables y el ahorro deseado, siendo las tres variables que hay que tener siempre en la mente para no desviarse.

Estas cifras serán siempre muy volátiles y dependerán de cada persona en particular y de sus ingresos, por lo que no se puede hablar de cifras concretas. Es una realidad que quien gana 1.000 euros al mes y vive solo, no se administra igual de una familia que tiene unos ingresos de 3.000 euros al mes.

En lo que sí coincidirán será en los tres puntos relacionados con los gastos y el ahorro:

Gastos fijos

Los gastos fijos son los más importantes, que son los que se corresponden con el pago de alquileres o hipotecas, deudas, seguros y facturas. Estos se pueden conocer muy fácilmente y son aquellos que habrá que afrontar con una cuantía fija cada mes.

La suma de todos ellos se debe restar de manera automática de lo que se ingresa. Es conveniente revisar qué se tiene contratado, ya que en algunos casos es posible recortar gastos en servicios como las tarifas de la electricidad, suscripciones a servicios, etcétera.

Gastos variables

El secreto de la optimización financiera se encuentra en los gastos variables, que son todos aquellos desembolsos económicos que cambian de un mes a otro, como es el caso de la alimentación, el transporte, los cuidados y el ocio, así como los “gastos hormiga”.

Afrontar los mismos es algo muy personal y no existe una solución ideal porque cada uno le da más importancia a un tipo de gastos. Sin embargo, de manera general, es conveniente planificar bien las compras de alimentación para ahorrar, así como apostar por el transporte público o bicicletas.

En cuanto al ocio, es el punto más personal de estos gastos, pero es aconsejable determinar un presupuesto máximo mensual para evitar los excesos y tener un mayor control sobre ellos.

Ahorro

Por último, hay que planificar el ahorro, para lo que se recomienda establecer una cantidad fija que se quiere guardar cada mes para imprevistos. De esta manera, en el futuro se podrá recurrir a ella si es necesario.

Una vez creado un colchón financiero, se podrá empezar a invertir el dinero ahorrado con el objetivo de generar mayores ingresos.