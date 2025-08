Un asesor inmobiliario alerta sobre el futuro de la vivienda en España: "En 2030 no podrás vender ni alquilar"

El sector inmobiliario español atraviesa un momento de inestabilidad, influido por modificaciones legislativas que generan incertidumbre entre propietarios, inquilinos y potenciales compradores.

Una información que ha vuelto a circular (aunque no es nueva) advierte que, a partir de 2030, numerosas viviendas podrían no ser aptas para venderse o alquilarse si no cumplen con ciertos criterios de eficiencia energética.

Sergio González, experto en el ámbito inmobiliario, lo plantea de manera directa: "En 2030 no podrás vender ni alquilar tu vivienda". Aunque la frase puede parecer alarmante, ha provocado un amplio debate dentro del sector.

Una normativa que preocupa

Estos días ha vuelto a sonar la noticia de que las viviendas necesitarán cumplir ciertos requisitos para poder venderse o alquilarse a partir de 2030.

El experto apunta que se trata de una normativa europea relacionada con la eficiencia energética.

Aunque suene alarmante, González matiza que aún está por verse si finalmente se aplicará tal como está redactada.

"Otra cosa no, pero de mareos con las normas en España sabemos un rato largo", comenta con ironía. La normativa establece que las viviendas deberán contar al menos con un certificado energético de clase E para poder alquilarse.

Reformas necesarias para alquilar

El gran impacto de esta normativa, según el experto, recaerá en el mercado del alquiler. "Tendrás que hacer las reformas que te toquen y actualizar tu etiqueta energética", explica González.

Eso significa que los propietarios de viviendas antiguas o mal acondicionadas deberán invertir en mejoras de aislamiento, ventanas, calefacción u otros sistemas que permitan mejorar la eficiencia energética del inmueble.

El mensaje de González es claro: si tienes inmuebles alquilados con una etiqueta por debajo de la E, es momento de actuar.

"Yo creo que es bueno que empecéis a cometer cambios, reformas", advierte, porque de lo contrario será muy complicado seguir generando ingresos por alquiler a partir de 2030.

Ahora bien, el panorama es distinto cuando hablamos de vender. "En la venta ya te digo yo que no va a haber ningún problema", asegura González.

Aunque la normativa pueda parecer restrictiva, en la práctica los notarios y las partes involucradas encuentran vías para proceder.

El experto pone un ejemplo claro: en Cataluña, hace años que es obligatorio contar con la inspección técnica de edificios (ITE), pero mucha gente sigue vendiendo sin ella.

"Muchos edificios no la han pasado porque poner de acuerdo a todos los vecinos de la finca es realmente difícil y el notario muchas veces exonera", explica.

De la misma manera, es posible exonerar el requisito de la etiqueta energética. "Ojo, al igual que puedes exonerar muchas otras cosas, entre ellas la etiqueta energética actual", aclara González.

Por tanto, quienes quieran vender no deberían preocuparse tanto, al menos por ahora, ya que la normativa, tal como está planteada, no parece representar una barrera insalvable.

¿Y las hipotecas?

Un matiz interesante que aporta González es el papel que podrían jugar los bancos en este escenario.

"Otra cosa es que alguna entidad bancaria diga que no hipoteca sobre ese inmueble si no la tiene o que regulen que las hipotecas sólo las pueden realizar sobre inmuebles con mínimo etiqueta E", menciona.

Esto podría abrir oportunidades interesantes para quienes compren al contado, ya que el acceso a financiación quedaría limitado para viviendas poco eficientes.

Según el experto, "esto generaría oportunidades muy buenas para el que pueda comprar sin hipoteca".

En resumen, el mercado del alquiler sí se verá golpeado por esta normativa, obligando a los propietarios a adaptarse. En cambio, la venta de inmuebles probablemente seguirá su curso, aunque con ciertos ajustes y exoneraciones.

Lo cierto es que la transición hacia un parque inmobiliario más sostenible es un objetivo común en Europa. Sergio González deja una recomendación clara: "El alquiler con esta norma tiene un futuro delgado".

Quien quiera mantener su vivienda en el mercado de alquiler, mejor que empiece a preparar las reformas cuanto antes.