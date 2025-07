Una joven se va de vacaciones y al volver descubre que han okupado su coche: "Me robaron todo y la justicia no hace nada"

La okupación se ha convertido en uno de los problemas que más aterra a los españoles. Ese miedo de que, cuando menos te lo esperes, un extraño o un inquilino se acabe apoderando de tu vivienda.

Sin embargo, más allá de que te okupen la vivienda, lo que más cuesta asimilar es la dificultad legal para poder expulsarlos. Es decir, que te okupen tu casa y no puedas hacer nada al respecto. O en algunos casos ni casa sino un vehículo.

Eso es lo que ha vivido Niniva León, una joven que ha contado en sus redes sociales cómo cuando volvió de sus vacaciones descubrió que alguien le había okupado su coche.

Okupaciones de coches

Un okupa, término derivado de la palabra "ocupante", es una persona que entra y se instala en una vivienda o edificio sin autorización legal y con la intención de vivir allí.

Este fenómeno ha ido en aumento en toda España, provocando un crecimiento constante en los últimos años y acaparando portadas con cada caso llamativo.

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en el país, lo que representa un incremento del 7,4 % con respecto al año anterior.

No obstante, ya no son solo viviendas las que se okupan sino también coches. Así lo ha vivido Niniva, una joven que ha contado a través de sus redes sociales su experiencia cuando volvió de sus vacaciones y encontró su vehículo okupado.

"Tengo a una persona viviendo en mi coche, les pongo un contexto", empezaba la joven el vídeo. "Yo me fui de vacaciones a ver a mi familia y, cuando llego, me encuentro el coche roto y con basura, con comida".

Una vez encontró el vehículo así, decidió revisarlo al detalle: "Lo que hice fue sacar todo lo que había en la guantera, los papeles del coche, antes de que me robaran más cosas. O sea, me forzaron el coche, una persona estaba viviendo dentro y me robó todo".

La joven explicó al detalle cómo encontró el coche. "Tengo cigarrillos, bolsas de marihuana, la rueda de atrás que no se pudieron llevar. Me rompieron el capó. No puedo abrirlo. Seguramente me habrán robado el motor, la batería, me habrán robado todo. Necesito ayuda", aseguraba.

"Quería denunciar, pero me dijeron que la denuncia no iba a servir de nada", cuenta la joven desesperada. "Entonces, no sé qué hacer. De verdad, necesito ayuda".

Niniva contaba cómo tiene "pruebas de las colillas de cigarrillo, de huellas, de botellas" pero la falta de reacción de las autoridades le genera impotencia.

"Sinceramente, esto me parece muy injusto porque en este país se puede hacer cualquier cosa y no pasa nada. Yo vuelvo de ver a mi familia y me encuentro sin coche. O sea, un coche que he pagado yo, pueden hacer lo que quieran con él, y la justicia no hace nada", señaló la joven.

Por ello finalizó su vídeo con una reflexión al respecto: "Están invadiendo mi privacidad y creo que es una de las cosas que más me da rabia, es como si se metieran en tu casa. Me parece muy mala persona que alguien sea capaz de hacer esto".