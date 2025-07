Una conductora de autobús, sin filtros sobre su experiencia al volante: "Las mujeres se adaptan mejor a este trabajo"

Además de muchas profesiones como albañil, camionero o minero, si hay otra profesión que socialmente se ha asociado a los hombres es la de conductor de autobús.

Sin embargo, en los últimos años la situación ha cambiado hasta representar cerca de un 30% del censo de conductores de autobús según la DGT.

Así, uno de esos casos es el de Patricia, una mujer dedicada a la conducción de autobuses que ha contado su experiencia al volante a través de sus redes sociales.

El auge de las conductoras de autobuses

Cada vez se rompe más la brecha de género que detenía socialmente a las mujeres de ejercer oficios que por lo general estaban vinculados a los hombres.

Es decir, legalmente nadie les impedía ser albañiles, pintoras, mineras o camioneras, pero por la costumbre, no eran profesiones donde podían no sentirse del todo cómodas o ser bienvenidas.

Una de esas profesiones es la de conductor de autobuses. Actualmente hay en España más de medio millón de conductores profesionales con permiso para autobús, mientras que de esa cantidad, se calcula que alrededor del 30% son mujeres.

De tal manera, aunque cada vez son más, llama la atención cada historia de estas mujeres que deciden dar el paso hacia adelante, formarse en este oficio y luego ejercer como muchos otros hombres. Una de esas historias es la de Patricia, una mujer que con su cuenta de TikTok @pattychea_bus contó su experiencia en redes sociales.

"Como todo en la vida, los comienzos son difíciles, y más aún si vienes de un sector que no tiene nada que ver con el transporte", aseguraba la conductora. "Si ya has trabajado en el reparto o has conducido un camión, es cierto que tienes algo de soltura callejeando y, en general, más facilidad con las referencias".

Patricia expresó que ni con su aprendizaje en la autoescuela estaba preparada para el trabajo: "Si acabas de salir de la autoescuela, siendo totalmente nuevo, es otra historia. En la autoescuela tienes al profesor diciéndote 'ábrete aquí, colócate allá', y eso está muy bien, pero no es lo que te convierte en profesional".

Además, llegó a diferenciar en la manera que hombres y mujeres afrontan este trabajo. "También digo algo que puede sonar sexista, pero es real: a las mujeres nos resulta más fácil encontrar trabajo, no por ser mujeres, sino porque venimos de empleos más precarios", aseguraba Patricia.

La conductora de autobús defendía que su profesión era más cómoda que otros oficios como "comercio, en limpieza, con sueldos bajos, turnos partidos, condiciones malas", sintiéndose más cómoda con la conducción. "Cuando llegamos al transporte, todo mejora: mejor salario, contrato en condiciones, cotización... Aunque sí, a veces perdemos en conciliación, pero al menos tengo estabilidad y dignidad laboral", señalaba.

Por el contrario, explicaba las razones de por qué a los hombres les costaba mucho adaptarse a la profesión: "Vienen de sectores como la construcción o almacenes, con sueldos más altos. Y cuando entran en el transporte, cobran menos: un contrato de 3 horas por 700 euros, por ejemplo. Para ellos no es rentable el cambio".

Por último, dejo una reflexión de por qué se consideraba satisfecha con su oficio y las oportunidades que ofrecía. "Cuando por fin te llaman, es de un día para otro. A veces ya estás en otra empresa y cuesta dejarla, pero es una oportunidad. Lo importante es no decaer. Este es un sector con mucho trabajo: rutas escolares, discrecional, aeropuertos, largo recorrido... hay trabajo. ¿Hace falta mejorar las condiciones? Por supuesto. Pero trabajo hay", declaraba Patricia.