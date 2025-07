Se despiden los viajes del Imserso: un experto revela los trucos para garantizar “que les den lo que han pedido”

Todavía hay tiempo para apuntarse a los viajes del Imserso. Se trata de una de las formas más económicas que tienen las personas jubiladas para poder conocer otros destinos. Sin embargo, la fecha de cierre está a la vuelta de la esquina.

El Imserso abrió el plazo para inscribirse el pasado 1 de julio y concluirá el próximo día 23 del mismo mes. Con dicha solicitud, la persona interesada tendrá la resolución que acredita su condición de persona beneficiaria de estos viajes.

Se trata de un requisito que hay que cumplir, sí o sí, para poder acceder a las diferentes plazas que se ofertan: 879.213 para la temporada 2025-2026. Pero luego hay una serie de trucos para conseguir la plaza deseada.

Pedro Fiol es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). Y ofreció una serie de consejos para que dichas personas tengan éxito en su empeño en declaraciones a Última Hora.

Uno de esos trucos es lo que Fiol denomina como “no hacer falsos grupos”. A continuación, explicamos de la mano del experto esta y otras claves para triunfar en el intento.

Trucos para obtener el viaje del Imserso deseado

Pedro Fiol pone el foco en “no hacer falsos grupos”. ¿Qué quiere decir con esto en sus declaraciones al medio balear? “Que si tú tienes un viaje de costa y tu amigo uno cultural, si lo pedís juntos no os lo darán”.

Ante esta tesitura, el experto lo que recomienda es formar grupos sólo con aquellas personas que tienen el mismo tipo de viajes y fechas similares. Esta es la ‘fórmula mágica’ para los jubilados que garantiza que "les den lo que han pedido”.

Otro punto en el que pone mucho énfasis Fiol es en la carta de ratificación de datos. Cuando al jubilado le llega, tiene que estar ojo avizor porque en la misma se pone el viaje al que se tiene derecho.

Si no se está de acuerdo, hay que pedir el cambio. Porque, de no hacerlo, “no tendrá prácticamente ninguna opción de hacerse con una, ya que tendrá que esperar a la tercera convocatoria y no suele quedar nada”, remarca.

¿Quiénes pueden apuntarse a los viajes?

No todas las personas mayores tenían la opción de apuntarse a partir del pasado 1 de julio. Este paso debían hacerlo aquellas que todavía no estuviesen acreditadas en el Imserso, o aquellas otras que quisieran hacer modificaciones en sus datos.

En dicho documento se deben incluir sus datos personales y de preferencia de destino. Tres son las fórmulas para poder realizarlo: por un lado, de forma telemática; por otro, por correo (apartado de correos número 10.140, 28080 Madrid); y, la tercera opción, es acudir a los registros oficiales.

Eso sí, los interesados deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que sean pensionistas de jubilación. Otro, ser pensionista de viudedad con 55 o más años de edad. O ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años cumplidos o más años de edad.

Asimismo, podrán ser beneficiarios aquellos asegurados o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social español, con 65 años o más. Y, por último, podrán inscribirse los españoles residentes en el extranjero, si reúnen algunos de los requisitos ya mencionados.

Otro dato interesante a tener en cuenta es que las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.

En este supuesto, no es necesario que esas otras personas cumplan los requisitos de edad o pensión.

Asimismo, podrán ir acompañadas de hijos con discapacidad, en grado igual o superior al 45%. En este caso, deben viajar con sus padres y alojarse en la misma habitación.

Si no, deberán abonar el suplemento establecido para habitaciones dobles de uso individual.

El precio variará según el destino, si se incluye transporte o no, y de la temporada en que se haga. Será temporada alta octubre, mayo y junio.

Por tanto, aquellas personas que viajen en el resto de meses, su factura se reducirá en 100 euros. Otra novedad para la nueva temporada es la inclusión de una tarifa plana de 50 euros para las rentas más bajas.

¿Cuáles son los nuevos precios?

Más allá de esa tarifa plana, los precios para las comunidades de Andalucía, Murcia, Cataluña y Valencia serán los siguientes en temporada baja:

-Transporte para estancias de 10 días (309,22 euros); 8 días (244,04 euros).

-Sin transporte,10 días (270,39 euros) y 8 días (224,63 euros).

Para Baleares, con transporte, y estancias de 10 días (353,37 euros). Si es de 8 días (285,29 euros). Sin transporte, 10 días (270,52 euros) y 8 días (224,36 euros).

Para Canarias, con transporte, y estancias de 10 días (464,72 euros). Si es de 8 días (378,75 euros). Sin transporte, 10 días (270,39 euros) y 8 días (224,28 euros).

Por último, los viajes para circuitos e itinerarios valdrán 312,51 euros (6 días); los de turismo de naturaleza, 305,75 euros (5 días); los de capitales de provincia, 132,91 euros (4 días); y los de Ceuta y Melilla, 305,75 euros.