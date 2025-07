Una mujer logra echar de la casa de una anciana de 93 años a 11 okupas: "¿No pueden pagar el alquiler en cuatro años?"

En los últimos años la okupación ha pasado a convertirse en uno de los principales problemas a tener en cuenta por parte de la población española.

El miedo a que en algún momento alguien se asiente en tu casa o un inquilino decida quedarse con tu propiedad se ha propagado entre los habitantes como la pólvora.

Por ello, a diario se suelen ver diferentes historias sobre personas que consiguen recuperar sus viviendas y expulsar a los okupas. Una de ellas es Lucía Aguirre, quién ha decidido compartir en redes su experiencia echando a los usurpadores.

Okupas expulsados

Un okupa, proveniente del término ocupante, es una persona que busca edificios y decide entrar y convertirlo en su propiedad de forma ilegal. Este movimiento se ha repartido por todas partes de España, dejando casos de okupación con frecuencia.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España. Estas cifras significan un incremento del 7,4% frente al año anterior.

Así, cada caso de okupación esconde una historia detrás y que suele atraer bastante ruido, controversia y tema de debate. Uno de estos casos es el que contó Lucía Aguirre en su cuenta de TikTok @renta.asegurada.

La mujer que se dedica al mercado inmobiliario, contó su experiencia cuando una anciana de 93 años les pidió ayuda para que recuperasen su piso okupado y que tenía pensado vender.

A lo largo de tres vídeos, la mujer cuenta lo que vivió. En el primero de estos vídeos muestra cómo acude al piso para tratar de descubrir si sigue okupado o no. Los residentes no dieron respuesta, por lo que la mujer optó por tratar de forzar la cerradura.

Compró todos los materiales y volvió al inmueble para tratar de entrar. No obstante, en esta ocasión sí tuvo respuesta de los okupas, quienes le abrieron la puerta. "Quiero que salgas del piso. Tú estás aquí de okupa, ¿sí o no?", exclamaba la mujer. A pesar de su esfuerzo, los okupas no accedieron a abandonar la vivienda.

En el segundo de los vídeos, Aguirre muestra cómo contacta con una empresa de desokupación para tratar de recuperar la vivienda. Esta vez con más éxito. "Llevan cuatro años sin pagarle absolutamente nada. Es decir, que son unos jetas que se están aprovechando. No hay menores de edad. Eso es multinacionalidad. Creo que están viviendo entre 11 y 12 personas", señalaba Lucía.

Además, la mujer contó lo que sufrían los vecinos con esos okupas: "Fuman estupefacientes. Presuntamente también los venden". Mientras, su mensaje final en la llamada fue que no pensaban pagarles para que se fueran.

En esta ocasión la empresa de desokupación pudo negociar con los okupas, y estos accedieron a marcharse en un plazo de 20 días.

Finalmente, pasado este plazo los okupas abandonaron la vivienda y la mujer y su empresa pudieron acceder al inmueble. Las imágenes desde dentro mostraban el estado del piso totalmente destruido y con las habitaciones en un estado deleznable.

"El piso no era de un banco, era de una señora de 93 años, y los okupas no eran una familia vulnerable. Eran 11 mayores de edad con trabajos legales y otros ilegales. ¿Me vais a decir que entre 11 no pueden pagar un alquiler en cuatro años?", afirmó Aguirre.