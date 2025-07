Pedro Venteo, chef, sin rodeos: “Si estás ahorrando dinero por no pagar horas extra no tienes empleados, tienes esclavos”

El sector de la hostelería es uno que ha alzado la voz en numerosas ocasiones para hablar de la explotación laboral que sufren algunos de sus trabajadores. Jornadas laborales de más de 10 horas y horas extras sin pagar son algunos ejemplos.

De esta forma, el chef Pedro Venteo habló sobre esta situación en el sector en su red social TikTok, donde denunció las jornadas abusivas a las que se someten estos empleados.

El hostelero no dudó también en hacer énfasis en que este es uno de los sectores donde enfermedades psicológicas como la depresión y la ansiedad se encuentran muy presentes y que esto "no es una casualidad".

"Esto no es vocación, es explotación"

El chef no dudó en señalar que "Si eres propietario de un restaurante y te estás ahorrando dinero a costa de no pagar horas extra, no tienes empleados, tienes esclavos".

"Suena duro ¿verdad? Pues esta es la realidad que se vive en muchas cocinas y restaurantes del país", espetó con dureza Venteo.

Así, optó por hacer énfasis en algunas de las prácticas abusivas que tienen que sufrir los trabajadores de este sector: "Cocineros y camareros que hacen jornadas de 10, 12 y hasta 14 horas seguidas, que doblan turnos, comen, salen a la 1 de la mañana y luego tienen que volver a las 9".

"Y lo más gracioso de todo esto es que no cobran ni 1 € más y si se quejan hay miedo", sentenció el cocinero, "porque, claro, hay mucha gente que quiere tu puesto, ¿no?"

Con esto, expuso que, en realidad, en la hostelería "lo que hay es un modelo laboral basado en el abuso al trabajador, el estrés crónico y la precariedad laboral".

Para argumentar esta declaración, optó por agregar un dato: "La hostelería es uno de los sectores más afectados por la ansiedad y la depresión, y no es casualidad. Si diriges un equipo y permites esto, eres parte del problema".

"Y no te equivoques, no hay amor por la cocina que justifique dejarse la salud en ella", reflexionó Venteo. A lo cual agregó que "los fogones no están para quemar a la gente y a los jefes que siguen explotando, esto no es vocación, es explotación".

Con este comentario, quiso terminar con un comentario contundente, de esta forma concluyó: "Empieza a pagar las horas o empieza a quedarte sin equipo".

Teniendo esto en cuenta, es preciso acotar que el sueldo medio de un camarero en España es entre 1.200 euros y 1.600 euros mensuales. Así, si se compara con el coste de vida promedio de una persona, este oscila entre los 820 euros y los 1.100 euros mensuales.

Es decir, un camarero que cobre 1.200 euros mensuales solo podría disfrutar de 380 euros mensuales e invertirlos en sí mismo.