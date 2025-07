Una jubilada no se corta sobre sus vacaciones de verano: “Yo no tengo problemas, he trabajado 44 años y soy viuda”

Este año el precio de las vacaciones subió considerablemente hasta el punto de que 2 de cada 10 españoles no pueden pagarse una estancia fuera, a pesar de tener empleos o ahorros.

Expertos en la materia ya han hablado de que los españoles viajan cada vez menos, ya que, en sí, las estancias dentro de España han aumentado por la alta demanda por parte del turismo, que está constantemente en auge durante los meses de verano.

Así, muchos trabajadores de distintos sectores hablaron con los periodistas de Espejo Público expresando que sus vacaciones este año serían más modestas que en años anteriores. No obstante, una jubilada comentó todo lo contrario.

La mujer explicó al periodista que este año planeaba viajar a Conil de la Frontera y que, a nivel de presupuesto, "mira, yo no tengo problemas, he trabajado 44 años, tengo mi pensión, soy viuda, tengo la pensión de mi marido...".

Además, agregó que recientemente "he estado de vacaciones en Edimburgo, me he hecho un viaje por Escocia, así conozco los países europeos".

"Como te vayas dos o tres días, te arruinas"

En el otro lado de la balanza y a diferencia de la jubilada, los trabajadores que hablaron con los periodistas de Antena 3 expresaron que o no se van de vacaciones o se irían en septiembre.

Un encofrador, dedicado al mundo de la construcción, explicó que sus vacaciones serán "en el pueblo, que es donde se gasta poco". Expresó que su presupuesto para 15 días sería de "menos de 500 euros, si es posible".

Alberto, otro de los encofradores, comentó que no se va de vacaciones "a ningún lado, como mucho al pueblo". Además, explicó que "antes iba a la playa, pero ahora, como están las cosas...".

El tercero del grupo de los trabajadores de construcción acotó que actualmente "como pilles un hotel 5 días ya se te van 1.200 euros en media pensión". Enfatizó que "me voy de vacaciones con 7 amigos, 3 días y en septiembre, que es cuando está un poquito más barato".

Los tres encofradores hablando con el periodista de 'Espejo Público'. Antena 3

"Como están las cosas, como te vayas una semana, te arruinas. Antes, hace 3 años, me fui hasta 2 veces a la playa", espetó el último encofrador.

Otro trabajador, en un sector completamente diferente como es la sanidad, mostró su realidad a los periodistas respondiendo que "en septiembre voy a un camping porque un hotel es impensable".

El enfermero relató que "yo con mi presupuesto, un camping tiene que ser". Con esto, acotó que "cuando empecé a trabajar cobraba un poco menos y me iba a un hotel porque era todo mucho más barato".

El motivo de este aumento de precios es principalmente que con la constante llegada de turistas con mayor poder adquisitivo, los precios de los hoteles, pisos turísticos, entre otros, han tenido que adaptarse a ello.

Joven enfermero hablando con el periodista de 'Espejo Público' Antena 3

De esta forma, el resultado es que para los españoles moverse por su propio territorio nacional se ha convertido en todo un lujo. Por esto, cada vez más personas optan por veranear en el exterior.