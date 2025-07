Un joven arremete contra los propietarios en España: “Igual pueden dejar de cobrar 200 € más para que podamos vivir”

La continua subida de precios de la vivienda en España ha traído como consecuencia una realidad en la que pagar un alquiler se ha convertido en una misión imposible.

Parte de los motivos detrás de este aumento de precios tiene que ver con propietarios que mantienen en alquiler un gran número de viviendas, como una inversión. A pesar de que esto no tiene nada de malo, es cierto que algunos aprovechan para alquilar a precios tres veces más altos.

Contra estos inversores que aprovechan para poner el precio del alquiler mucho más alto de lo que corresponde con el valor de la vivienda, es contra los que el influencer René Soto explotó en un vídeo en su cuenta de TikTok.

El vídeo surge como una respuesta a un comentario de un vídeo anterior, que leía: "Cada persona tiene que tener derecho al precio de alquiler que quiera. Al final es propiedad del dueño".

"Pues no, un propietario no tiene el derecho a poner el precio que le dé la gana a su vivienda, evidentemente no", comenzó respondiendo Soto, para luego apoyarse en la Constitución española para argumentar su respuesta.

"Dejad de decir tonterías"

Explicó que, en efecto, un propietario no tiene derecho a poner el precio de alquiler "que le dé la gana" por dos razones: "Primero, el artículo 47 de la Constitución española: Derecho a una vivienda digna, los poderes públicos tienen que garantizarlos".

Continuó con este primer punto expresando que "¿Tú quieres ganar pasta a costa de un alquiler y sacarle dinero al inquilino? Okay, pero el inquilino también tiene todo el derecho y la Constitución le ampara, para poder vivir de una manera digna".

"Lo que no puede ser es que un 10% de la ciudadanía, que tiene propiedades, que tiene pisos y casas viva a costa de sacarle dinero a ese 30% que no puede ahorrar o que se deja el dinero y la vida en pagar su alquiler", sentenció rotundamente.

Así, expresó que la vivienda "es un derecho" equiparable con otros como "la sanidad pública" y "la educación pública". Por esto, dejó claro que "tenemos que ver la vivienda igual, tiene que ser pública y garantizada".

"Si algunos quieren ganar pasta a costa de ello, okay, pues igual tienen que ganar un poquito menos", sentenció el joven, "igual el que gana 200 euros más al mes tiene que dejar de ganarlos para que un inquilino pueda ahorrar o no esté hasta el cuello para vivir".

A continuación explicó el segundo punto dentro de su argumento: "Además, otro artículo de la Constitución, artículo 128, la Unión Española dice que toda la riqueza privada está subordinada al interés general".

Es decir, que "tu derecho a ganar pasta con un alquiler no está por encima del derecho del 90% de la gente que tiene que emanciparse".

A nivel de contexto, según datos de Idealista, un alquiler promedio en España de una vivienda de 80 metros cuadrados es de 1.168 euros mensuales siendo el salario medio 2.290 euros mensuales. Una persona con este sueldo destina el 51% de su salario a la vivienda.

De esta forma, Soto culminó su vídeo de manera muy contundente: "Por favor, vamos a ser serios y de verdad, dejad de decir tonterías".