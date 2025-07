Un experto inmobiliario revela su éxito con casas okupadas: "Las compro a mitad de precio y pago 3.000 € para que se vayan"

Es más que evidente que desde los últimos años España vive un serio problema con la vivienda. Ya sea por los altos precios de compra y de los alquileres, por el auge de los apartamentos turísticos en las grandes ciudades o por las ocupaciones ilegales, el mercado inmobiliario se encuentra en un momento preocupante.

De hecho, el problema de la okupación es uno de los que más aterran a los propietarios de las viviendas. Ese miedo de no poder acceder a tu vivienda, y en muchos casos que les obliga a venderla en ese estado pero con un precio inferior a su valor.

Precisamente es ahí donde Pascual Ariño, experto inmobiliario, encuentra inversiones que ha repetido varias ocasiones con éxito.

Casas okupadas, un negocio

Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas (también conocidas como okupaciones) en España.

Esto supone un aumento del 7,4% respecto al año anterior. Aunque el porcentaje pueda parecer menor, detrás de él se esconden cientos de historias y un completo negocio.

Son muchos los propietarios que después de un largo período tratando de recuperar su casa, ya sea por agotamiento o por mudanza, acaban vendiendo su vivienda. No obstante, al tratarse de un piso okupada, el inmueble pierde valor por debajo del mercado, y es ahí donde muchos aprovechan para adquirir.

Pascual Ariño, un experto e inversor inmobiliario, contó en el podcast de Mowlihawk su experiencia comprando viviendas, y más específicamente con la compra de viviendas okupadas.

"Con okupas también he comprado", aseguraba el experto. La afirmación dejaba atónito al entrevistador, que le cuestionaba si después de comprar el piso contactaba con Desokupa o cómo recuperaba el inmueble.

El experto contó su procedimiento para adquirir los pisos: "Se puede hacer de varias formas. El dueño de la casa dice que tiene un okupa metido y me lo vende a lo mejor a mitad de precio. Aquí siempre digo que la vía judicial es la última opción y me da, entre comillas, vergüenza decirlo. Pero es que no te queda alternativa. Es que vas a estar cinco años esperando a ver si le sacan de casa, y como sean vulnerables son siete. Mientras tanto tú pagando la luz, agua, comunidad, pagando todos los gastos y luego cuando se van, lo destrozan".

Sin embargo, el gran problema es a la hora de recuperarlo. Ariño confesó no recurrir a la vía judicial, sino tomar otros caminos. "Hay veces que una empresa de este tipo te lo soluciona y otras veces vas a negociar con ellos. Les dices 3.000 pavos y os vais de aquí", expresó el experto.

El inversor dejó claro cómo, pese a que le sale rentable, considera que así fomenta la okupación. "Es una mierda y al final lo fomento más porque se van del mío. Pero, ¿a dónde se van? A otro. Eso no se van a quedar en la calle, se van a pegar la fiesta y se van a otro piso, y ya está", manifestó Ariño.