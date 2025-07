Andrea Lorenzo, 22 años, trabaja como autónoma y consigue ahorrar: “Unos mil euros al mes”

Muchos jóvenes están descontentos con su situación laboral. Sueldos precarios que consiguen en trabajos que en muchas ocasiones no se corresponden con su titulación. De hecho, hay quien no pone los estudios en el currículum para poder conseguir cualquier trabajo.

Ante esta situación, no son pocos los problemas que encaran los jóvenes. Con sueldos precarios, les resulta misión imposible poder pensar en ser propietarios de una vivienda e independizarse, por ejemplo.

De ahí que tengan que recurrir a la familia, en la mayoría de los casos, para poder optar a una hipoteca y conseguir el 20% de entrada que no suelen financiar las entidades financieras.

Hablando de ahorros, Andrea Lorenzo, con tan solo 22 años, ha sorprendido a propios extraños en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. ¿Por qué?

Por estas palabras: “Aproximadamente consigo ahorrar unos 1.000 euros al mes”. Y la pregunta que queda en el aire es ¿cómo lo hace?

Así consigue ahorrar Andrea

Sonsoles Ónega invitó a esta joven de 22 años a su programa para que explicara su actual situación laboral. “Soy autónoma y llevo seis meses dedicándome al cien por cien a mi negocio”, comenzó Andrea su participación en el programa.

Eso sí, hizo una matización que hay que tener en cuenta: “Aunque he estado tres años fracasando y dejándome todos los ahorros en eso”. Por tanto, arrancó su carrera profesional con 19 años y no ha sido, hasta ahora, un camino de rosas.

Después continuó relatando que “ahora, por suerte y por trabajo, he conseguido poder cobrar más de lo que cobra normalmente la gente con mi edad. No cobro una locura pero en ello estamos. Eso me permite ahorrar”.

Llegados a este punto, Sonsoles Ónega le preguntó directamente cuánto cobra. Y ahí no ‘entró al trapo’. “No quiero entrar mucho en detalle pero a lo mejor el doble de una persona normal de mi edad”, respondió.

Al no ser precisa, la presentadora insiste poniendo una cifra sobre la mesa: unos 2.500 euros. Ante esta cifra, la joven responde que “vamos a dejarlo así”, entre sonrisas.

Claro, con esa cantidad, Sonsoles ‘atacó’ con otra pregunta: “¿Cuánto tienes ahorrado?”. Sin ser de nuevo concisa, dijo que lo mira mensualmente y que también le gusta invertir. “Mis ahorros se fueron mayoritariamente a formación”, apuntó.

Por eso, a partir de ahora, “es cuando puedo ahorrar más. Unos 1.000 euros al mes”. La cifra sorprendió a las personas presentes en el plató. Y la joven volvió a participar diciendo “que tengo claro que no es la realidad de todos los jóvenes”.

Entre otras razones, porque Andrea vive con sus padres. “Lo puedo hacer [ahorrar] porque estoy en casa de mis padres. Si estuviera independizada no tendría esta oportunidad. Esto no es lo normal a mi edad. No es la situación de todo el mundo”, concluyó.