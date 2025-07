Una modelo de OnlyFans habla claro y revela su astronómico sueldo: "Me río de que tu sueldo anual lo gane yo en un mes"

Entre las diferentes nuevas profesiones que ha traído la era digital están Community Manager, influencer o modelo de OnlyFans.

Si bien esta última tiene bastantes críticas por toda la carga explícita y sexual que implica, lo cierto es que el salario de estas modelos está muy por encima de la media.

De tal manera, Yoana Dokovska, una conocida influencer y trabajadora en OnlyFans, ha confesado cuánto gana al mes vendiendo su contenido erótico.

La riqueza de OnlyFans

Nacida en 2016, OnlyFans es una plataforma de suscripción bajo demanda en la que los creadores de contenido pueden vender de manera directa su contenido a sus fan.

A pesar de que originalmente la plataforma no tenía carga sexual dado que también se podía consumir contenido de entrenadores personales, músicos o chefs, su éxito ha llegado con las trabajadoras sexuales. Es decir, mujeres que venden vídeos o fotografías con carga erótica o sexual de forma directa a sus fan.

Esta nueva profesión, que tiene grandes críticas por parte de varios segmentos de la población, ha permitido que muchas mujeres alrededor del mundo puedan enriquecerse llegando a ganar miles o incluso millones de euros con su contenido.

Así, este tema se trató en el podcast Red Pill, en el que los presentadores se sentaron con una serie de modelos de OnlyFans y trabajadoras sexuales. Una de las preguntas fue en relación a cuánto ganaban vendiendo su contenido.

"Yo gano 35.000 al mes", afirmaba la modelo de OnlyFans Yoana Dokovska, quien cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram. "Ganas muchísimo más de lo que he ganado yo en un año", respondió la presentadora.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, dado que otra de las cuestiones del podcast fue el olvido en Internet. Es decir, si no se arrepentía de que, una vez publique contenido sexual en la red, nunca desaparezca. Dokovska defendió que no le importaba y que en tres años dejaría su profesión para invertir el dinero ganado en otra cosa.

La presentadora llegó a afirmar que la pareja de Dokovska rompería con ella en un futuro debido a su vida como trabajadora sexual. Una afirmación que desató la ira de la modelo de OnlyFans y cargó contra la entrevistadora. "Yo me río, o sea, me río porque lo que tú has ganado en un año yo lo gano en un mes. Por eso, me río de ti", aseguró Yoana.

Lo cierto es que, a pesar de los grandes ingresos de Dokovska, está muy lejos de ser de las trabajadoras sexuales que más han ganado en OnlyFans.

La rapera Iggy Azalea llegó a ganar más de 9 millones de dólares al mes por su contenido en la plataforma cuando inauguró su perfil. Sin embargo, el podio se lo lleva la modelo Sophie Rain, ganando 43 millones de dólares al año a través de OnlyFans.