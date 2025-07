Roberto Vaquero, líder de Frente Obrero, tajante sobre los disturbios de Torre Pacheco: "Estamos en guerra"

Torre Pacheco ha vivido este sábado su segunda noche de disturbios. Tras la agresión a Domingo, un pensionista de 68 años, muchas personas han salido a las calles de esta localidad de Murcia para manifestarse.

Unas concentraciones que han derivado en enfrentamientos violentos entre diferentes grupos y han acabado con cinco heridos leves y al menos un detenido, según ha confirmado la Delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara.

Las reacciones no paran de producirse en redes sociales. Roberto Vaquero, historiador, escritor y presidente del Frente Obrero ha mandado un contundente mensaje en su cuenta personal de X (Twitter).

"Todos deportados. Ellos ya saben que estamos en guerra, nosotros aún no", dice la publicación del político y colaborador de Horizonte.

Roberto Vaquero contestaba con este tuit a esta convocatoria de un joven: "A todos los árabes, marroquíes y musulmanes a las 18:30 en el CAES".

La única detención hasta el momento se ha producido en el bando marroquí, aunque no se descartan más detenidos en las próximas horas.​

Pedro Ángel Roca, alcalde de Torre Pacheco, ha explicado en laSexta Xplica que muchas personas presentes en los disturbios no son vecinos de la localidad: "Hay gente que no es del pueblo que está viniendo a complicarnos la convivencia que tenemos. No lo entiendo".

El alcalde también ha desvelado que está en contacto con la delegada del Gobierno. Además, asegura que la convivencia en la localidad es "buena" pese a los días tensos que se están viviendo.

Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha rechazado los disturbios en Torre Pacheco y ha defendido que el municipio "debe recuperar la normalidad".

También ha añadido que Torre Pacheco "es un pueblo tranquilo que siempre ha trabajado por la convivencia" y "nada de lo que está pasando" representa a sus vecinos.

El presidente murciano también ha garantizado que "la agresión al vecino de Torre Pacheco no quedará impune" y ha afirmado que, aunque "entiende la frustración", cree que "nada justifica la violencia".