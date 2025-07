Pau Antó tajante sobre los okupas en verano: “Una casa vacía es una tentación y el delincuente sabe si no estás”

Los okupas preocupan y mucho a los ciudadanos. Y aunque ellos no distinguen de épocas en las que meterse en propiedades ajenas, lo cierto es que el verano es un momento propicio para hacerlo. Por eso, Pau Antó, experto en inversiones inmobiliarias, ha lanzado un vídeo al respecto.

Así, en su canal de Youtube, ha presentado una pieza bajo el título ‘Cómo evitar que te okupen un piso (especialmente en vacaciones)'. “Una casa vacía es una tentación y cada verano las ocupaciones se disparan”, afirma Antó.

Y da las razones del motivo que impulsa las okupaciones: “El delincuente ya sabe cuándo no estás y si tú no has tomado medidas mínimas, estás en riesgo”.

El vídeo del experto aborda la problemática de la okupación especialmente cuando las viviendas están deshabitadas por vacaciones o son segundas residencias.

Y apunta que “la situación más difícil es descubrir que la vivienda ha sido ocupada mientras uno está fuera, lo que genera una sensación de impotencia ante la aparente lentitud o complejidad de los trámites policiales y judiciales”.

Cómo evitar las okupaciones en verano

Viendo la botella medio vacía, Pau Antó indica que si la okupación ha tenido lugar, el proceso para recuperar la vivienda “puede ser complicado”. Pero también la ve medio llena: “Casi todas las okupaciones se pueden prevenir”.

En definitiva, se trata de prevenir antes de curar “y con medidas que no son excesivamente costosas”. He aquí los puntos clave según el experto para “vivir sin miedo”.

El primero es instalar una cerradura antibumping, una técnica que apenas deja rastro y que abre la puerta “en segundos”. Cambiar el bombín por uno de alta seguridad puede costar menos de 100 euros. “Una cerradura obsoleta de más de 10 años aumenta el riesgo”, afirma.

El segundo punto es poner una alarma moderna conectada al teléfono móvil que avise en tiempo real y que permita ver lo que ocurre si hay cámaras. “Esta inversión no tiene precio. Nadie quiere complicarse con una casa protegida”, subraya.

El tercer apartado no es tecnológico. Se trata de los vecinos. “Una buena relación con quien vive al lado es una de las mejores alarmas”, remarca. Pueden ser los primeros en avisar e, incluso, actuar. Y, el cuarto, es más tradicional: instalar rejas de seguridad.

El quinto punto es no publicar en redes sociales que se está de vacaciones. “Es información muy valiosa para quien está buscando pisos vacíos”, indica. Mejor compartir las fotos cuando ya se ha vuelto que en tiempo real.

¿Más consejos? Hacer que el piso no parezca vacío pidiendo a un familiar, amigo o vecino que visite la vivienda. “Una casa que tiene movimiento es una casa menos vulnerable”, sostiene. Y también contratar seguridad privada en la comunidad. Un coste que si se comparte “es asumible”.

Por último, recuerda que existe una aplicación oficial y gratuita del Ministerio del Interior llamada Alert Cops, que permite enviar alertas directamente a la policía desde el móvil, incluyendo fotos, vídeos y geolocalización.

“Es rápida, sencilla y está pensada precisamente para situaciones donde el tiempo es clave", concluye Pau Antó.