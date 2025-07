Najih, camionero marroquí en España, contundente sobre el dinero que gana cada mes: "Supero los 4.000 euros"

Najih Aghmir, un joven camionero marroquí residente en España, ha causado impacto tras compartir su historia en el pódcast 'Rutas de Éxito'.

Con apenas 22 años, asegura que ha logrado una estabilidad económica notable gracias a su trabajo en el transporte internacional de mercancías.

Su frase más rotunda lo dice todo: "Supero los 4.000 € al mes".

Durante la conversación, el entrevistador resalta su caso como ejemplo de superación: un joven que hace solo tres años cobraba 900 euros y hoy, con constancia y decisión, ha multiplicado por más de cuatro sus ingresos.

Más allá de la cifra, Najih pone énfasis en la actitud con la que afronta su trabajo. Según comenta, las estadísticas que muestran que los jóvenes no consiguen empleo se deben, en parte, a su estilo de vida.

"Pueden ser vagos, no quieren levantarse a trabajar", afirma, en referencia a quienes no aprovechan las oportunidades que él sí ha sabido valorar.

Además, reconoce que no todos los caminos son fáciles, incluso para quienes estudian una carrera: "Si no has estudiado es muy difícil que encuentres un trabajo donde cobres bien y trabajes a gusto".

"Pero también hay casos de personas que estudiaron, se sacaron una carrera y están en un puesto que no les gusta, cobrando un salario bajo", añade.

Él, en cambio, ha encontrado una fórmula que le da sentido y estabilidad: "Yo, por ejemplo, en el camión estoy a gusto, soy feliz. Tú me das un camión para trabajar y yo soy feliz".

La oportunidad de ahorrar

En otro momento del pódcast, Najih responde a la pregunta sobre si es posible ahorrar 20.000 euros en un año.

Su respuesta es directa: "Siendo camionero joven los puedes ahorrar perfectamente".

Para justificarlo, detalla los ingresos habituales en el transporte internacional desde su zona, Almería.

"Un camionero de media, haciendo internacional, te hablo de Almería porque yo soy de ahí, suele cobrar unos 2.500, 2.600 euros", afirma.

Al hablar de rutas más largas y exigentes, los ingresos pueden aumentar: "Si tú vas a hacer ruta a Holanda, Bélgica o Alemania, son 2.500 o 2.800 euros".

Y en el caso de destinos como Inglaterra, incluso más: "En Almería sí que cobramos 3.000 o 3.200 euros, a lo mejor un poco más".

La historia de Najih rompe con estereotipos sobre el empleo juvenil y las posibilidades reales de salir adelante.

En tres años, pasó de cobrar un sueldo mínimo a superar los 4.000 euros mensuales. No fue casualidad: trabajó sin pausas, se formó en el oficio y aprovechó cada oportunidad dentro del transporte internacional.

Eligió un trabajo duro, con jornadas largas y muchas responsabilidades, pero que le ofrece estabilidad. El esfuerzo no ha sido poco, pero Najih ha encontrado en la carretera no solo un sueldo digno, sino también una forma de vida.