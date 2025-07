Denuncia que su padre es víctima de una relación falsa en internet: "Ha perdido 290.000 euros y sigue enamorado"

Jon, hijo de la víctima, ha denunciado en el programa 'Y Ahora Sonsoles' la situación que vive su padre tras haber sido engañado por una supuesta mujer a través de internet: "Mi padre ha perdido 290.000 euros y sigue enamorado de esa mujer".

Visiblemente afectado, relató: "Mi padre se quedó en la calle. Esa grabación que ha salido mía diciéndole '¿Cuándo te vas a dar cuenta?' era el momento siguiente de haber entregado las llaves y no poder volver a su apartamento".

Según explica, su padre todavía sigue en proceso de aceptar la situación: "Yo creo que se está dando cuenta de que es una estafa, pero aún no quiere aceptar que uno de los estafadores era esta chica que le estaba hablando".

La estafa comenzó con una relación virtual y terminó con la ruina total. Según explicó Jon, su padre fue manipulado para invertir grandes cantidades de dinero en criptomonedas a través de diferentes plataformas.

"Se ha abierto tres cuentas. En el Santander, tenía el banco normal, y luego en Revolut y en Kucoin, eso de las criptomonedas", dijo.

Añadió que el fraude se concretó mediante instrucciones precisas que la supuesta pareja le enviaba por mensajes: "Le iba dando pantallazos: 'clic aquí, haz esto...'".

Por su parte, la presentadora Pepa Romero intentaba ordenar el relato y compartir con los espectadores los rostros implicados.

"Estamos viendo la fotografía de esta chica. No sabemos si es real, igual ni siquiera lo es, ¿no?", comentó.

Jon lo confirmó: "La verdad es que yo la he puesto en internet y no aparece en ningún lado. Puede ser IA o una chica real, pero los estafadores sacan datos y los usan luego para estafar a otras personas".

"Puede ser una chica cualquiera de cualquier sitio que ni siquiera está metida en la trama", añadió Jon, argumentando que la imagen visible no es lo más importante en esta historia.

Por otro lado, comentó que su padre lleva muchos años solo, sin apenas relaciones sociales, y que desde hacía tiempo la familia había alertado a los servicios sociales de su deterioro cognitivo.

"Es pensionista porque tuvo un accidente y puede caminar muy poco, no puede trabajar. La única relación que tenía era conmigo, y tampoco hablábamos todos los días", explicó.

El aislamiento del padre, junto al abandono emocional y su deseo de confiar, lo volvieron vulnerable a la manipulación.

Jon aseguró que le advirtió muchas veces de que podía tratarse de una estafa, pero no logró convencer a su padre.

"Todo el rato me decía que era un secreto y que no me lo podía contar, que iba a invertir. Yo le decía que eso era una estafa, pero no hacía caso", relató.

Uno de los momentos más impactantes del relato fue señalado por una colaboradora del programa, que se mostró profundamente conmovida.

"Me ha dejado consternada la escena que cuenta usted, cuando acaba de entregar la llave... una persona joven, de 64 años, acaba de entregar la llave y está en un bar, sin ser consciente de que se ha quedado en la calle", comentó.

Jon confirmó la situación actual de su padre: "No tiene dinero, no tiene ni para un alquiler".

Reveló además que llegó a expresar ideas suicidas cuando le advirtió sobre el riesgo: "Decía que se tiraría por un puente con el coche o algo así".

El daño económico asciende, según sus cálculos, a 290.000 euros. "Yo no sabía que tenía tanto dinero, ni de la herencia ni nada. Lo he sabido ahora haciendo las cuentas para poder denunciar", explicó.

El equipo del programa se puso en contacto con la supuesta estafadora, que llegó a responder a sus mensajes, aunque no está confirmado quién se esconde realmente detrás de ese perfil.

La historia de Jon y su padre es un recordatorio de cómo las estafas sentimentales pueden dejar a sus víctimas sin recursos, aisladas y emocionalmente devastadas.

También subraya la importancia de detectar las señales de alerta a tiempo y no subestimar el poder que tienen la soledad y la necesidad de afecto cuando se combinan con la tecnología.