Desirée, camarera, estalla contra la hostelería: "Aquí si te tomas vacaciones, no llegas a fin de mes y es imposible ahorrar"

La hostelería sigue siendo uno de los pilares clave en la creación de empleo en España, especialmente durante el verano. En 2024, este sector cerró con 1,84 millones de trabajadores, según datos de Randstad Research, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al año anterior.

Pero este crecimiento no se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales. Ser camarero en España y más aún en temporada alta, sigue siendo sinónimo de jornadas maratonianas, sueldos bajos y contratos temporales. La realidad es que muchos trabajadores del sector apenas logran ahorrar: sus salarios apenas alcanzan para cubrir el coste de vida.

"Soy camarera y ahora mismo estoy trabajando en un sitio a 25 horas y de normal hago 30 horas. Soy la típica persona que nunca sale, nunca queda, no tengo planes de normal, no gasto en cosas innecesarias", comienza contando @desireegtrz a través de su cuenta de TikTok.

"Pago mi piso, mi coche, mis gastos, mi comida y en eso se va mi sueldo literalmente porque me he dado cuenta que llevo un año con el mismo número en el banco. Siento que no es normal", asegura. Su testimonio refleja una realidad que comparten cada día más jóvenes y empleados en el sector.

Para poder cubrir sus gastos, ha decidido buscar un segundo empleo: "Ahora mismo voy a empezar a trabajar en otro sitio a la vez, voy a entrar en una tienda, a doce horas para llegar más o menos a las 40 horas".

Una situación que lejos de ser una excepción, es cada vez más habitual en el sector hostelero en España, donde los sueldos no permiten una independencia económica real.

"Yo siempre necesito tener algo ahorrado ahí y mis vacaciones me las voy a pasar en otros dos trabajos", afirma. Su decisión de renunciar al descanso para poder subsistir económicamente es, para ella, una cuestión de necesidad.

"Me he parado a pensar y me he preguntado: ¿Esto es normal? ¿Cómo es posible que mis propias vacaciones no las pueda disfrutar y tenga que seguir trabajando no en uno, sino en dos trabajos porque sino no puedo ahorrar absolutamente nada", denuncia.

Una situación que pone de relieve una problemática que afecta especialmente a los más jóvenes. Y es que la precariedad laboral en sectores como la hostelería hace que, pese al esfuerzo constante, construir un futuro con estabilidad económica resulte cada vez más difícil.

Cuánto gana un camarero en España

Según los últimos datos del INE, el salario medio en el sector de la hostelería fue de 16.985 euros brutos anuales en 2024, lo que equivale a unos 1.415 euros brutos al mes en 12 pagas. Esta cifra sitúa a la hostelería como uno de los sectores peor pagados en España, muy por debajo del salario medio nacional, que ronda los 28.000 euros anuales.

Además, más del 50% de los empleados en hostelería trabajan con contratos temporales o parciales, lo que reduce aún más los ingresos reales mensuales. En la práctica, muchos camareros apenas llegan a 1.000 euros netos mensuales, sin contar las horas extra no remuneradas que son habituales en temporada alta.

Esta combinación de sueldos bajos, falta de estabilidad y horarios irregulares dificulta enormemente la posibilidad de ahorrar o planificar el futuro, especialmente para los jóvenes. Una realidad que no ha cambiado en los últimos años pese al repunte del empleo en el sector.