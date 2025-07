Soy experta inmobiliaria y por esto existen viviendas vacías: “El reto está en activar...”

En un momento en el que el precio de la vivienda, tanto nueva como usada, sigue aumentando sin parar, hay quien se pregunta por qué no se utilizan los pisos que están vacíos para bajar el precio de los inmuebles.

No es una cuestión baladí, ya que en 2025 el 3% de los propietarios sigue teniendo una vivienda vacía. Así se desprende de una encuesta realizada por Fotocasa Research. ¿Y por qué están vacías?

“La principal razón por la que existen viviendas vacías es porque no están en condiciones de ser habitadas”, afirma María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Y añade: “Esto indica que el mercado está perdiendo un volumen significativo de inmuebles que podrían dinamizar tanto la compraventa como el alquiler, ampliando así la oferta disponible y ayudando a aliviar la tensión de la demanda”.

A continuación, te contamos de mano de la experta cuáles son las causas que desembocan en un número elevado de viviendas vacías, así como las posibles soluciones.

¿Por qué hay viviendas vacías?

Muchas son las causas que llevan a una casa a estar deshabitada. Una tiene que ver con el alquiler.

“El riesgo de impagos o de deterioro del inmueble podrían solventarse con una mayor seguridad jurídica y con incentivos específicos que fomenten la salida al mercado de estas viviendas”, explica Matos.

De ahí que, según la experta, el reto esté “en activar este stock oculto”. Más allá de este aspecto, otro hecho es que determinados inmuebles no están en condiciones de ser vendidos o alquilados. Es decir, que necesitan reformas.

Así, un 22% de los encuestados por Fotocasa Research esgrime esta razón, ocho puntos porcentuales más que en 2024. Es el argumento más común para tener un inmueble sin uso.

El segundo es la falta de acuerdo entre los herederos de una vivienda sobre qué uso dar a esta propiedad (16% de los encuestados). Y el tercer cajón del podio sería la desconfianza ante posibles impagos o daños en el piso, o por temor a no poder recuperarlo en caso de morosidad.

Otras causas son tener alguien cercano que tiene previsto mudarse a ese inmueble en breve, estar ejecutando obras en la vivienda, haber puesto un piso a la venta hace menos de un año, o haber tenido malas experiencias con inquilinos en el pasado.

Las preocupaciones de los propietarios

El hecho de que los propietarios no pongan viviendas en el mercado no significa que no tengan preocupaciones. Y la principal es la posibilidad de que alguien ocupe esa vivienda vacía de forma ilegal.

Otra inquietud tiene que ver con el coste de mantener ese inmueble sin uso y que no genera beneficios, pero sí gastos de comunidad o pago de impuestos o seguros.

¿Más riesgos? Robos, penalizaciones fiscales, deterioro de la vivienda, el agravamiento de pequeños desperfectos o la sensación de inseguridad en la finca. Sólo un 17% de los propietarios encuestados reconoce no tener ninguna preocupación.