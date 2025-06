La insólita respuesta que Servicios Sociales le dio a Mari Carmen, víctima de okupación: "No me lo podía creer"

El caso de Mari Carmen, una vecina de Churriana (Málaga), ha desatado indignación tras su aparición en el programa 'En Boca de Todos', emitido por Cuatro.

Su historia no solo refleja el drama de miles de personas que ven ocupadas sus viviendas, sino también una recomendación que ha dejado perplejos a periodistas y espectadores.

Según comenta, desde Servicios Sociales le habrían aconsejado denunciar falsamente a su exmarido por violencia de género para poder recuperar su casa, un hecho tan grave como surrealista.

Falso testimonio

Durante una conexión en directo, la reportera Ana Boyó, que estaba con Mari Carmen, explicó: "El consejo que le han dado (...) era que ella denunciara falsamente a su exmarido por violencia de género para ser más vulnerable que los inquiokupas".

Y es que los okupas, un matrimonio portugués con tres hijos, se declararon vulnerables y lograron paralizar una orden de desahucio que data de 2023.

Ana Boyó añadió: "Aquí viven cinco personas y tú, Mari Carmen, me has estado contando que (...) él tiene varias notificaciones de acusación por la Administración Interna de la Policía de Seguridad Pública de Portugal".

Mari Carmen confirmó cada dato con frustración contenida: "Exactamente, Ana. Llevo cuatro años luchando para conseguir mi casa, sobre todo desde el año pasado que me tuve que divorciar".

Además, según comenta, la realidad de su situación actual la obliga a no rendirse y a pelear con todas sus fuerzas para recuperar lo que legítimamente le pertenece.

"Mi vida personal también cambió y anteriormente, como estaba enferma, pues no me ocupaba de intentar recuperar mi casa, pero es que ahora necesito recuperarla", explica.

Además de enfrentarse a la okupación, asegura que hay sospechas graves sobre los inquilinos que deberían poner fin a una situación que considera insostenible.

"Estas personas tienen un montón de notificaciones, y yo tampoco entiendo por qué la policía portuguesa no pone pie en pared con esta persona. Puedo decir que es un presunto estafador", explica.

Según cuenta, la propuesta de denunciar por violencia de género vino directamente de una trabajadora municipal.

"Ha sido una mujer del ayuntamiento de Churriana. Me ha dicho que tendría que presentar una denuncia de violencia de género para que el juez me considere más vulnerable que mi vulnerable inquiokupa", afirma.

Desde plató, el periodista Nacho Abad interrumpió la conexión para manifestar su asombro: "O sea, los servicios sociales de Churriana te piden que cometas un delito de falso testimonio y de denuncia falsa para recuperar tu casa. ¿Y qué le hubiese pasado a tu exmarido?".

Mari Carmen reaccionó con incredulidad: "Pues yo no lo quiero pensar, porque cuando escuché lo que me dijo, me quedé estupefaciente (sic), no me lo podía creer". Y lamentó no haber grabado ese momento: "Si yo llego a saber que me da esa respuesta, lo grabo".

Más allá de la propuesta, denuncia una falta total de seguimiento a quienes se declaran vulnerables: "Desde los Servicios Sociales ellos dan un primer informe de vulnerabilidad y no hay ningún seguimiento".

Según ella, los okupas podrían haber cambiado su situación económica, pero nadie lo comprueba: "Estas personas han podido revertir su situación, pero ellos siguen aprovechándose, porque yo estoy segura de que están trabajando en 'b'".

Esta situación provoca que la carga recaiga completamente sobre ella: "Llega un punto en el que yo estoy cogida de manos y pies, pero ellos no investigan nada, todo tiene que depender de mí".

El caso de Mari Carmen ha destapado una realidad que para muchos parecía inverosímil. Una víctima de ocupación a la que, lejos de ofrecer soluciones legales, le proponen cometer un delito para intentar equilibrar la balanza.

Como dijo Nacho Abad en directo, lo que ocurrió en Churriana "es para mirárselo", y como remata el propio presentador, "es para denunciar".