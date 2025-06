Aurora, 75 años, viuda y víctima de una estafa de 150.000 euros: "Se llevaron todas mis tarjetas y me dejaron sin nada de nada"

Aurora, una mujer de 76 años y viuda, se encontraba en una situación de soledad. Había perdido toda relación con sus hijas y, en este contexto, conoció a Rani, quien rápidamente se convirtió en su amiga. Sin embargo, acabó estafando a Aurora por 150.000 euros.

La mujer de 76 años contó su historia en el programa Y Ahora Sonsóles en Antena 3, donde relató cuándo se percató de que Rani no era una persona de confianza y la historia de su relación.

Aurora ya presentó una denuncia contra Rani y su hijo, quien también fue parte de la trama de estafa, a los Mossos d'Esquadra alegando que fue víctima de un engaño en el que estas personas robaron todo el dinero que poseía.

La historia de Aurora

La mujer de 76 años contó que se percató de que algo iba mal con Rani cuando "un día habíamos ido a comer y le digo 'paga tú'". Según cuenta Aurora, la estafadora le contestó a la defensiva reclamando que no debía pagar, a lo que Aurora replicó: "Yo no tengo cómo pasar el mes".

"Cuando llegamos a casa, se sienta y empieza a gritarme, a decir que yo a ella le tenía que pagar", recordó. Expuso su confusión en aquel momento ya que no entendía exactamente a qué se refería con que "le tenía que pagar".

"Me dijo que le tenía que pagar y fue como si mi cerebro despertara. En cuanto se fue llamé a los notarios y le revoqué todos los derechos que le había dado, si no hago eso me dejan en la calle", expuso Aurora.

Aurora también aseguró que "hasta la pensión me la han estado robando". De esta forma, la mujer de 76 años estafada quedó con 20 euros mensuales para comer.

"He tenido que vender joyas este mes para poder comer", relató la víctima de estafa. "He estado comiendo pan, un poco de queso, cereales con leche..."

La viuda de 76 años no dudó en declarar que esta mujer se aprovechó de su soledad para estafarla porque "esta gente son unos listillos".

Cuando Rani y Aurora se conocieron, esta rápidamente se ganó la confianza de la otra. Así, su lazo se fue estrechando hasta que Rani llamaba 'mamá' a Aurora y comenzó a criticar a las hijas de esta, con quienes no tiene relación.

Ambas pasaban una gran cantidad de tiempo juntas, lo que fue fortaleciendo su amistad, tanto así que Rani, que muchas veces se presentaba sin avisar, llegó a tener una copia de las llaves de la casa de Aurora.

Contó la víctima que la estafa comenzó cuando la ayudaron a vender un piso heredado de su expareja, valorado en 100.000 euros: "Yo tenía un piso que heredé de mi pareja y el hijo se dispuso a venderlo y lo vendió".

Así, "me llevaron al día siguiente a una notaría a firmar un papel que me dijeron que era necesario para vender el piso y ya lo había vendido, se quedó con todo el dinero". Este "papel" que firmó Aurora resultó ser un testamento.

Por otro lado, contó que "me sacaron 56.000 euros del banco y ella, que era la que entraba mucho en casa, se llevó todas mis tarjetas y me dejó sin nada de nada". "Se lo pulió todo, además en pocos días".

Expuso que tras cortar relación con Rani y su hijo, tuvo una sensación de temor: "Yo con un miedo porque tenían las llaves de mi casa y son gente desconocida, yo no sé qué clase de gente son".

Así, también dijo que en un principio esta mujer "me daba lástima", pero a medida que fue pasando el tiempo "ya no me gustaba que se acercara a mí y que me llamara 'mami'. Lo que quería era que se alejara porque me quitaron hasta la paz de vivir".

Tras una investigación de los periodistas del programa de Antena 3, se descubrió que una parte del dinero robado a Aurora fue invertido en un supermercado y un local regentado por Rani y su hijo.