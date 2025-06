David Jiménez, abogado y economista, habla alto y claro: “Las parejas de hecho no tienen derecho a la herencia”

A la hora de heredar son muchas las circunstancias que se tienen en cuenta. Una de ellas tiene que ver con que si la persona fallecida tiene o no hijos. Y las dudas sobre el reparto son abundantes.

¿Quiénes se beneficiarían de la herencia? “Si no hay hijos o descendientes, los padres/ascendientes y, en todo caso, el cónyuge si hay”, explica David Jiménez, abogado y economista.

Y, antes de entrar en detalle, hace la siguiente matización: “Es importante recordar que, en casi toda España, las parejas de hecho no tienen derecho a la herencia. Por lo que, si no estás casado, revisa esta situación si no quieres tener sorpresas”.

¿Quién hereda si no hay hijos?

El también CEO de Eyco Abogados resalta que lo primero que hay que saber es qué legislación se aplica a la sucesión.

“En España, en algunas Comunidades Autónomas existe derecho propio, pero en la mayor parte del territorio se aplica el Código Civil español”, indica el experto. Esas CCAA con derecho propio son Galicia, Aragón, País Vasco, Navarra, Cataluña e Islas Baleares.

Hecha esta salvedad, si fallece una persona sin descendencia, “heredan los ascendientes si están vivos, además del cónyuge viudo si es llamado a la herencia”.

Vayamos por partes: ¿Cuánto heredan los padres? “La mitad de los bienes del fallecido, salvo que concurra con el viudo/a. En ese caso la legítima sería un tercio para los padres”.

¿Y el viudo/a? “El viudo/a tendría derecho, si concurre con los ascendientes, a la mitad de la herencia en usufructo. Si no, dos tercios de la misma”.

¿Cómo se gestiona una herencia cuando no hay hijos ni cónyuge?

En este caso, lo primero que hay que analizar si hay testamento. Al no haber herederos forzosos (descendientes, ascendientes ni cónyuge), el testador puede disponer de todos los bienes libremente. “Solo si no hay testamento, ya entran en la ecuación los hermanos, sobrinos...”, matiza.

El dinero, si no tenemos hijos, lo heredan siempre los padres y cónyuge, que tienen derecho a la legítima. “Si no existen, lo recibirá quien haya dispuesto el testador”, añade Jiménez. Y es que, al no haber herederos forzosos, puede dejárselo todo a quien quiera.

“Y, si no hizo testamento, habrá que hacer declaración de herederos (heredando hermanos, sobrinos, etc.) hasta el 4º Grado. Si tampoco hay familiares de 4º grado, el Estado”, relata el abogado y economista.

Dentro de las diferentes opciones que se pueden dar, hay otro caso: tener un hermano que no tiene hijos. Entonces, el hermano hereda si le ha dejado algo por testamento. Eso sí, dentro del margen que permite la ley.

Si no hay testamento ni herederos forzosos, por lo que acabaría heredando ese hermano sin hijos mediante una declaración de herederos. Se llama sucesión legal.

“Y si ese hermano sin hijos fallece después, habría que ver su sucesión. Es decir, si tiene otros o sobrinos, primos...

¿Quién hereda antes, hermanos o sobrinos?

“Hay muchas casuísticas. Las líneas cercanas excluyen a las lejanas”, apunta David Jiménez.

Así, un hermano hereda siempre antes que un sobrino salvo que este esté sucediendo a su padre (representa a su padre en la herencia). O, por haber fallecido los hermanos, solo concurran los sobrinos a una herencia.

“Así que, si en una familia había tres hijos y ha fallecido uno, de este hermano muerto hay que analizar si tenía hijos. En ese caso hereda al suceder a su padre, concurrirían a la herencia dos hermanos y un sobrino, hijo del hermano fallecido”, relata Jiménez.

Y añade: “Si no tenía hijos, se reparte entre los dos vivos”. Por último, y en el caso de no tener descendencia, ¿a quién solemos dejar la herencia los españoles? “Por mi experiencia, a los padres. Pero los hermanos y sobrinos son los herederos más habituales si no los hay”.

Un último consejo por parte del experto: “Aquí es importante jugar bien con la planificación. Puede ser más interesante dejarle mi herencia a mis progenitores, si me sobreviven, para que luego vaya a sus hijos o nietos (mis hermanos o sobrinos) que hacerlo yo directamente”.

Eso siempre, y así lo matiza, “que esto sea posible. Hay que ver cada caso. Porque es más caro heredar entre colaterales que en línea recta (padres, hijos, nietos…).