Edgar Sánchez, agente inmobiliario: “Entiendan que no pueden vivir en el centro. Los precios se han ido de madre”

El problema de la vivienda es ampliamente conocido por los españoles. Así, los jóvenes españoles ven cada vez más complicado independizarse, incluso la tasa de emancipación en España es la más baja desde el 2006, situándose en el 14,8%.

El precio de la vivienda sube a niveles descontrolados, mientras que los sueldos no consiguen ir al mismo ritmo. Por esto, sobre todo los jóvenes que por lo general tienen salarios más bajos, ven cada vez más difícil independizarse.

De esta manera, Edgar Sánchez, cofundador de la agencia inmobiliaria Boende y agente inmobiliario de minipisos; habló en el programa Y Ahora Sonsoles en Antena 3 sobre cómo pueden afrontar esta situación los jóvenes.

"A mí también me gustaría vivir en el centro"

En el programa, participaron varias jóvenes de diferentes comunidades autónomas, todas explicando su situación con el alquiler en la que tenían que destinar un gran porcentaje de su sueldo al pagarlo.

Una de estas jóvenes declaraba que no quería mudarse a las afueras de su ciudad, a lo que Sánchez respondió que "A mí también me gustaría vivir en el centro de Madrid, pero no puedo permitirme pagar 2.400 euros de alquiler".

"Por eso me voy un poco más lejos y es lo que hice", comentó el agente inmobiliario. "Yo vivía en Carabanchel, muy cerquita de Madrid, me puedo ir andando y me fui a Leganés, porque es lo que me puedo permitir".

Así, comentó que esta forma de pensar es lo que deben aprender los jóvenes: "Eso es lo que tienen que entender los jóvenes, no puedes vivir donde han comprado tus padres o donde están, porque los precios se han ido de madre".

El aumento de precio puede ser debido a que "no se puede construir más, no hay vivienda disponible y muchísima demanda", comentó.

Según datos de la empresa inmobiliaria Fotocasa, en 2025 en España, a pesar de este gran problema de vivienda, alrededor de un 3% de los propietarios cuenta con una vivienda sin uso.

¿Por qué hay viviendas vacías?

Las viviendas vacías son el resultado de una gran "inseguridad del propietario" por la inquiokupación, según explicó el economista Eduardo Bolinches que también se encontraba en el programa.

Los inquiokupas son aquellos inquilinos que entran honestamente a vivir a un piso, es decir, firmando un contrato y pagando un alquiler mensualmente.

¿Cómo se convierten en okupas? Para pasar a convertirse en okupas, estos inquilinos dejan de pagar la renta y aprovechan algunas lagunas legales para, aun así, permanecer en la vivienda.

Estas lagunas legales son, sobre todo, declararse en situación de vulnerabilidad. Dicha situación ha generado entre los propietarios una gran inseguridad por alquilar y verse atrapados con un inquiokupa.

¿Qué tan barato es vivir lejos del centro?

Esto depende de la ciudad, pero sí es cierto que es considerablemente más económico que en el centro de la ciudad. Por esto, recomendó el experto inmobiliario optar por esta opción.

El ejemplo explicado en el programa fue el de Madrid. En el centro un alquiler puede llegar a ser más de 2.000 euros mensuales, mientras que en zonas más lejanas del centro como Móstoles, se pueden ver alquileres de 900 euros.